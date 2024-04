Coldiretti: 80 anni e nuove sfide per agricoltura e consumatori

Più reddito agli agricoltori e più trasparenza per i consumatori

Martedì 30 aprile dalle 10 al GHV Hotel Creazzo ed in contemporanea in tutte le federazioni italiane per celebrare gli 80 anni di storia e lanciare le nuove iniziative Coldiretti

Le prime bandiere gialle di Coldiretti lungo i perimetri dei campi vicentini e veneti annunciano le assemblee in programma in tutte le province. La data di convocazione è unica a livello nazionale e corrisponde al prossimo 30 aprile. Per Coldiretti Vicenza l’incontro avrà luogo domani a partire dalle 10 al GHV Hotel Creazzo in Via Carpaneda n. 5.

Coldiretti compie 80 anni: orgoglio, sfide e futuro per l’agricoltura italiana

In occasione del suo ottantesimo anniversario, Coldiretti organizza un evento speciale che coinvolgerà tutte le 96 federazioni provinciali da Nord a Sud d’Italia. Un giorno dedicato a celebrare la storia dell’associazione, ribadire l’ #orgogliocoldiretti di appartenere e tracciare il cammino per il futuro dell’agricoltura italiana.

L’appuntamento è fissato per il 30 aprile e vedrà la partecipazione di numerosi imprenditori agricoli di ogni età, tra cui tanti giovani e donne, impegnati quotidianamente in un settore chiave per l’economia nazionale.

Le assemblee saranno un’occasione per ricordare le grandi battaglie di Coldiretti a difesa del reddito degli agricoltori. Ma anche per riflettere sulle priorità urgenti del mondo agricolo. Si discuterà inoltre delle sfide che attendono il settore primario in Italia e in Europa.

Coldiretti: stop alle importazioni sleali, giusto reddito e vero Made in Italy

Obiettivo primario di Coldiretti è garantire un reddito equo ai produttori e riconoscere la dignità del loro lavoro. Da oltre vent’anni l’associazione si batte per la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, per offrire ai consumatori cibo genuino e autentico.

Ma il vero Made in Italy alimentare lo facciamo noi, in stretta collaborazione con quella parte dell’agroindustria e della distribuzione che non si piega al prezzo più basso, ma valorizza il lavoro di migliaia di imprenditori. Lo ribadiscono il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo, ed il direttore Simone Ciampoli.

Tutelare il Made in Italy e l’agricoltura: le prossime assemblee e raccolta firme

Le prossime assemblee saranno l’occasione per rilanciare la richiesta di abolire il codice doganale che permette a materie prime estere di diventare prodotti italiani. Coldiretti porterà all’attenzione dei soci le iniziative in corso per contrastare le importazioni sleali e tutelare il lavoro degli agricoltori.

In seguito al presidio al Brennero, i controlli sul cibo in entrata proseguiranno anche dai porti. Con il sostegno dei cittadini consumatori, Coldiretti sta raccogliendo un milione di firme a supporto della sua proposta di legge europea per difendere il vero Made in Italy, a beneficio dell’agricoltura italiana e della salute dei cittadini.

Vicenza, 29 aprile 2024

Fonte: Codiretti Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista