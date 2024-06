Cesar Confartigianato Vicenza: percorso-tirocinio per autisti qualificati

Trasporti. Per fronteggiare la carenza di autisti qualificati Cesar propone un percorso-tirocinio grazie al quale le aziende possono formare e inserire nuovi conducenti professionali.

Candidature delle aziende entro il 10 giugno

Conducenti cercasi. La carenza di autisti nel nostro Paese, così come in tutta Europa, è assodata e ha un impatto non indifferente sulle catene di approvvigionamento, commercio ed economia nel suo insieme.

Il fenomeno riguarda sia il trasporto merci conto terzi sia il trasporto viaggiatori, nel solo vicentino sono interessate: 490 (di cui 175 artigiane) imprese trasporto persone e 1.503 (di cui 861 artigiane) aziende trasporto merci.

Dai dati Unioncamere-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior, emerge poi che nel mese di maggio 2024 le imprese vicentine prevedono una crescita delle assunzioni dell’11,5% rispetto alle previsioni dello stesso mese del 2023, ma con una difficoltà di reperimento del 43% delle figure ricercate.

Sonia Tessari

“Sono tante le barriere che si frappongono tra i giovani e il mondo dell’autotrasporto – commenta Sonia Tessari, Presidente del Sistema Logistica, Trasporti Turistici e di Business di Confartigianato Imprese Vicenza-. Una è sicuramente il costo medio per conseguire le patenti e le abilitazioni professionali che può arrivare, a seconda dei casi, fino a 5.000 euro. È infatti da anni che chiediamo sussidi per la formazione di conducenti professionisti, per il conseguimento di una patente di guida professionale, rivolta in particolare a giovani e disoccupati”.

Cesar

Nel frattempo Confartigianato Vicenza, attraverso il suo ente di formazione Cesar, promuove una nuova iniziativa dedicata alle imprese del settore. Si tratta del progetto IFTS “Specialisti per il domani”, grazie al quale le aziende possono formare e inserire nuovi conducenti professionali, rispondendo così alla crescente domanda di personale qualificato.

Il progetto prevede che, a partire da ottobre, le imprese potranno accogliere tirocinanti per un totale di 400 ore, beneficiando di una formazione completa che include il conseguimento delle patenti necessarie (CE+CQC per il trasporto merci e DE+CQC per il trasporto persone).

Questo programma, sostenuto dalla Regione Veneto, offre due profili professionali: operatore dell’autotrasporto e autista di mezzi privati di trasporto passeggeri. Il primo include competenze specifiche nella realizzazione del trasporto merci su gomma, gestione delle comunicazioni e dei documenti di servizio, manutenzione ordinaria del veicolo e programmazione delle operazioni di trasporto.

L’autista di mezzi privati di trasporto passeggeri, invece, è specializzato nella gestione delle procedure di sicurezza, conduzione del mezzo di trasporto, relazione di servizio con i clienti e assicurazione delle condizioni ottimali e di sicurezza del mezzo. Le aziende interessate dovranno solo individuare un tutor aziendale interno per seguire i tirocinanti.

Continua Tessari

“Queta iniziativa – – mira a colmare il gap di competenze nel settore, offrendo una formazione di alto livello e inserendo personale altamente qualificato direttamente nelle imprese. Auspichiamo quindi che le aziende vicentine aderiscano a questo importante percorso formativo”.

La scadenza per aderire al progetto è fissata al 10 giugno. Le aziende possono manifestare il proprio interesse e scegliere il profilo più adatto alle proprie esigenze compilando il modulo disponibile sul sito di Confartigianato Imprese Vicenza.

“Inviamo tutte le imprese del settore autotrasporto a cogliere questa opportunità per formare e inserire nuovo personale conducente, garantendo così un futuro più sicuro e competente per il settore”, conclude Tessari.

Per informazioni, contattare Cesar o Confartigianato Imprese Vicenza.

Comunicato 62 – 05 giugno 2024

Ufficio Stampa Confartigianato Imprese Vicenza