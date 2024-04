CCIAA di Vicenza: 118 mila € di contributi per Master CUOA

Dalla CCIAA di Vicenza (Camera di Commercio) 118 mila euro di contributi per la partecipazione ai Master di Fondazione Cuoa

Il provvedimento prevede contributi sia per i giovani laureati e laureandi vicentini sia per le imprese beriche per favorire la partecipazione di manager e imprenditori

Continua l’impegno della CCIAA di Vicenza per sostenere la cultura d’impresa, considerata un fattore strategico per la competitività del tessuto economico locale in un’epoca di grandi cambiamenti negli scenari tecnologici e di mercato.

In questa prospettiva si inserisce il rinnovo della convenzione tra l’Ente Camerale berico e Fondazione CUOA, dopo la positiva esperienza nel triennio 2021-2023, che prevede l’erogazione da parte della CCIAA di contributi per la partecipazione ai Master CUOA 2024.

CCIAA di Vicenza la convenzione nel dettaglio

Più in dettaglio, per il 2024 la Camera di Commercio stanzierà per l’iniziativa 118 mila euro, dei quali 38.800 a favore di giovani laureati e laureandi vicentini per la partecipazione ai master full time e gli altri 79.800 euro riservati alle imprese per favorire la partecipazione dei manager e degli stessi imprenditori ai corsi MBA e master specialistici part time.

Per quanto riguarda i master full time CUOA agevolati per i laureandi e laureati, sono 4 quelli per i quali sarà possibile beneficiare dell’agevolazione, per un totale di 14 borse di studio messe a disposizione dalla Camera di Commercio.

Per il Master in Gestione d’Impresa (31^ edizione, 12 giugno 2024 – 12 giugno 2025)

Questo Master sono previste fino a 3 agevolazioni del valore di euro 3.000 ciascuna. Mentre quello in Marketing e Brand Management (7^ Edizione, 12 giugno 2024 – 11 aprile 2025) 4 agevolazioni da euro 2.600. Quello in Retail Management e Marketing (22^ edizione, 13 novembre 2024 – 17 luglio 2025) 4 agevolazioni di euro 2.600.

Infine per quello in Gestione d’Impresa (32^ Edizione, 13 novembre 2024 – 13 novembre 2025) sono disponibili 3 agevolazioni da euro 3.000 ciascuna. Potranno partecipare alla selezione i laureati di 1° e 2° livello e i laureandi triennali residenti nella provincia di Vicenza e che hanno superato la selezione per l’accesso ai Master CUOA full time. Ad ogni Master, il CUOA stilerà apposita graduatoria in base al merito (voto di laurea per i laureati o media degli esami per i laureandi) e al reddito familiare (inferiore a 40 mila euro annui); a parità di punteggio varrà la data di presentazione della domanda.

Elenco degli MBA e Master Specialisti Part Time

Particolarmente articolato è l’elenco degli MBA e Master Specialisti Part Time organizzati da Fondazione CUOA per le imprese che rientrano nell’ambito della convenzione con la CCIAA: MBA part time (16 maggio 2024 – 25 ottobre 2025), Master in Lean Management (7 giugno 2024 – 26 luglio 2025), Executive MBA (25 ottobre 2024 – 27 giugno 2026), Executive Master per Imprenditori (15 novembre 2024 – 15 luglio 2026), Executive Master in Operations & Supply Chain Management (13 settembre 2024 – 30 novembre 2025), Executive Master in Finance (10 ottobre 2024 – 30 novembre 2026), Executive Master in HR Management (18 ottobre 2024 – 30 novembre 2026), Executive Master in Strategia e Crescita Aziendale (18 ottobre 2024 – 30 novembre 2026), Executive Master in ICT Management (8 novembre 2024 – 30 novembre 2026) ed infine l’Executive Master in Digital Marketing and Sales (8 novembre 2024 – 30 novembre 2026).

Complessivamente per questi percorsi di alta formazione rivolti alle imprese sono disponibili 21 contributi di valore compreso tra i 2.800 e i 4.500 euro per ciascuna azienda.

Per ciascun Master il CUOA stilerà apposita graduatoria sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Informazioni

Per informazioni è possibile contattare direttamente CUOA Business School: per i Master full time CUOA agevolati per i laureandi e laureati scrivendo a master@cuoa.it o chiamando il numero telefonico 0444 333706; per gli MBA e Master specialistici part time CUOA agevolati per le imprese i riferimenti sono invece executive@cuoa.it oppure tel. 0444 333711.

Ufficio Stampa Camera di Commercio di Vicenza

Giovanni Bregant