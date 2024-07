Specialisti da tutta Europa si sono dati appuntamento nella sede dell’azienda vicentina attiva nella produzione di sistemi elettromedicali per condividere esperienze cliniche e identificare nuovi ambiti di sperimentazione in ambito veterinario – ASA: 2 giorni di formazione e condivisione clinica

Non solo produzione di dispositivi laser per la fisioterapia e la riabilitazione in ambito “umano” e “veterinario”, ma anche particolare attenzione alla formazione e alla “condivisione del sapere”.

ASAlaser

Attraverso la sua divisione veterinaria ASAveterinary, apre le porte del proprio stabilimento di Arcugnano ai professionisti del settore dando loro l’opportunità di toccare con mano l’intero processo produttivo dei dispositivi – fedele ai principi di Lean Manufacturing – e di approfondire e migliorare le conoscenze in ambito di laserterapia e magnetoterapia.

La full immersion nell’organizzazione e nella produzione industriale va di pari passo con la condivisione del modus operandi aziendale circa la strutturazione e l’erogazione di percorsi formativi che portano specialisti di diversi Paesi a mettere in comune competenze ed esperienze cliniche.

Diverse le finalità perseguite con questa strategia: espandere il network di esperti a supporto dello sviluppo di progetti formativi locali accorciando le distanze tra produttore e utilizzatore; generare significative opportunità di collaborazione tra gli addetti ai lavori che, sotto l’egida di ASA e ASAveterinary, possano farsi ambasciatori del valore della laserterapia e della magnetoterapia; sviluppare percorsi formativi sempre più innovativi ed efficaci; implementare un processo di test & feedback rapido ed efficace per il futuro sviluppo della gamma di dispositivi “made in ASA”.

ASA VET Master Training

un primo step di successo

Primo esperimento di questo approccio di sviluppo è stato l’ASA VET Master Training che, a luglio, ha visto 12 specialisti internazionali riunirsi presso la sede ASA. Obiettivi: ricevere aggiornamenti scientifici e clinici in merito alle Soluzioni Terapeutiche aziendali; presentare casi clinici tratti dalla propria esperienza personale; condividere i risultati interagendo con i colleghi.

Condotto da Silvia Meggiolaro (DVM , PhD, CCRP, nonché ASAVeterinary Specialist) con il supporto di Giacomo Granozio (Ingegnere Biomedico e ASA Education Program Manager), il “Master” ha sancito la nascita di un team internazionale di esperti pronti a collaborare tra loro e con l’azienda. Diverse tavole rotonde tematiche, in cui informazioni teoriche si sono alternate a casistiche pratiche, hanno fatto inoltre emergere nuovi possibili ambiti di ricerca e sperimentazione sui quali investire o mettere la lente nel medio periodo. Utile viatico per favorire l’interazione tra i presenti è stata la divulgazione delle ultime ricerche svolte dalla divisione scientifica ASAcampus e centrate su Laserterapia MLS® e Magnetoterapia Qs.

Silvia Meggiolaro

“La condivisione dei materiali scientifici – specifica Meggiolaro – ha reso tutti i presenti entusiasti, a riprova della loro volontà di dare un contributo concreto al team creatosi in queste giornate di training. Training il cui format è risultato vincente: l’alternanza tra gli studi e le pubblicazioni riguardanti uno specifico argomento e, a seguire, la discussione di casistica clinica pratica sul tema è stata molto apprezzata. Da questo scambio costruttivo non potranno che aprirsi delle valide occasioni di crescita sia per i professionisti che per l’azienda”.

Giacomo Granozio

Analoga la valutazione di Granozio: “Il Master ha rafforzato la nostra posizione di leader nel settore della laserterapia veterinaria, come produttori di sistemi di qualità e “fornitori di conoscenza”. Unire tanti esperti da Paesi differenti, ognuno con particolari skills ma accomunati da una grande passione ed esperienza nell’utilizzo della laserterapia, è sicuramente un “unicum” nel nostro settore.

Questo team di professionisti, chiamato a supportare l’attività dei nostri partner sul campo, sarà anche particolarmente utile ad ASA. I loro feedback, frutto dell’uso quotidiano dei nostri sistemi, ci permetteranno di direzionare al meglio lo sviluppo delle nostre prossime Soluzioni Terapeutiche”.

Raffaella Borea

ASAlaser COMMUNICATION CONSULTANT&MEDIA RELATION