Agricoltura vicentina in ginocchio: due terzi dei terreni incoltivabili

Agricoltura vicentina: impossibile lavorare oltre i due terzi dei terreni agricoli vicentini

Il presidente Pietro Guderzo: “Dal 70 al 100 per cento delle produzioni sfumate a causa dell’asfissia provocata dall’acqua sui terreni che non riescono più a drenare”

Fino a qualche anno fa si scongiurava piovesse, per garantire il ciclo naturale della vita, attraverso le produzioni agricole. Oggi, invece, si prega affinché cessi di piovere, esca il sole e contribuisca ad asciugare la terra per poter salvare il salvabile ed effettuare le necessarie lavorazioni o una nuova semina. Questo il triste quadro che emerge dopo un mese di maggio tra i più piovosi della storia.

“Gli agricoltori sono persone ottimiste per natura – commenta il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo – ma di fronte a questi eventi occorre diventare realisti e non perdersi d’animo, per continuare a svolgere il lavoro in cui si crede. Le piogge degli ultimi mesi, frequenti e spesso violente, hanno determinato un accumulo persistente di acqua sui campi coltivati, che in molti casi ha determinato la perdita di prodotto dal 70 al 100 per cento. Ed in molti casi non è neppure possibile riseminare, in quanto non si può entrare in campo ad effettuare le lavorazioni necessarie in tempi ragionevoli”.

Gli allevamenti vivono una situazione complessa

I foraggi, indispensabili per l’alimentazione animale, spesso autoprodotti dalle aziende agricole allevatoriali, sono a tal punto imbevuti d’acqua da non essere utilizzabili, in quanto inadatti a produrre un latte di qualità. “Ci troviamo di fronte ad una situazione complessa per gli allevamenti – spiega Guderzo – poiché il foraggio è un alimento naturale prezioso per l’alimentazione dei bovini. Dover integrare l’alimentazione, in mancanza dell’alimento autoprodotto, comporterà chiaramente un maggior onere che, ancora una volta si abbatterà sulle imprese”.

In oltre i due terzi dei terreni agricoli vicentini sarà impossibile, per giorni, entrare ed effettuare le lavorazioni

Una situazione comprensibile e grave, poiché impedisce agli agricoltori di correre ai ripari riseminando. Tra le colture più colpite mais e frumento, che in molti casi vedono completamente azzerato il raccolto. “Alcuni produttori decideranno di riseminare a soia – aggiunge Guderzo – ma per poterlo fare bisogna che i prossimi giorni siano soleggiati e permettano al terreno di essere pronto a ricevere la semina, dopo le necessarie lavorazioni preparatorie fondamentali a ripristinarlo”.

Nessuna zona del Vicentino è stata risparmiata

Basso Vicentino

Il Basso Vicentino, pesantemente colpito anche nelle scorse settimane, ha visto compromesso significativamente il raccolto di mais. Compromesso completamente anche quello relativo a patate e cipolle. Queste, in alcuni casi sono addirittura state dissotterrate dalla violenza delle piogge, con l’acqua che scorreva sui terreni agricoli come un fiume in piena.

Alto Vicentino

Nell’Alto Vicentino, pure colpito nei giorni scorsi dalle violente precipitazioni, sono numerose le abitazioni e le strutture a servizio delle aziende agricole allagate ed in fase di ripristino. Anche in questo caso le colture foraggere hanno subito importanti danni.

Ovest Vicentino

Nessuna pietà neanche per l’Ovest Vicentino, con la produzione delle ciliegie precoci letteralmente azzerata a Lonigo e le tardive che, qualora riescano a maturare, sperando nelle prossime giornate soleggiate, dovranno necessariamente essere selezionate, per garantire ai consumatori i dovuti standard di qualità. Nel bacino di Montebello, per almeno l’80 per cento colmo d’acqua, con un livello minimo che supera i due metri, le colture in campo sono compromesse definitivamente e non sarà possibile riseminare. Un vigneto che si trova nell’area è in forte sofferenza, quindi dovrà essere monitorato, ma è forte il rischio che possa non reggere.

Area Bassanese e Marosticense

Sorte analoga per l’area Bassanese ed il Marosticense, oggetto di smottamenti e frane importanti. Ed anche qui la ciliegia, primo frutto naturale della stagione, è stata drasticamente colpita, con un sensibile calo della produzione, che per alcune aziende, anche per le precoci, ha reso vano ogni sforzo per salvare i preziosi frutti. Ora non resta che sperare sulle varietà medio-tardive e tardive, ma serviranno giornate soleggiate ed uno stop alle piogge.

Valli di Fimon

Nella cintura cittadina, sono state pesantemente colpite le Valli di Fimon, dove la situazione è gravissima, in quanto l’acqua ha creato danni su frumento, mais, prati e vigneti. Danni per l’agricoltura vicentina con una riduzione della produzione dal 70 al 100 per cento. Chi produceva nelle aree golenali, quest’anno non ha prodotto nulla, in quanto i terreni sono stati costantemente sommersi.

Arcugnano e Val Liona

Arcugnano e Val Liona sono state interessate da frane sui terreni agricoli, che richiederanno importanti interventi di ripristino. Vari interventi per poter ancora essere lavorati e coltivati. In queste zone, ma non solo, sta marcendo la coltivazione di erba medica e foraggio, indispensabili per l’alimentazione animale.

Casale

A Casale, poi, ci sono aziende che tra febbraio e gli ultimi mesi hanno perso la quasi totalità di ortaggi, fieno e vigneti, che potrebbero vedere compromessa la qualità del prodotto finale.

“I tecnici di Coldiretti continuano a monitorare la situazione – conclude Guderzo – e supportano le aziende in difficoltà con una consulenza dedicata e finalizzata a cercare di ridurre i danni e correre ai ripari, eventualmente anche con la conversione colturale”.

Vicenza, 1 giugno 2024

Fonte: Coldiretti Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista