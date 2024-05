Academy Forgital: ottava edizione

Sta per iniziare l’ottava edizione dell’Academy Forgital, un programma di formazione che finora ha permesso l’assunzione di più di sessanta operatori.

L’Academy ha l’obiettivo di professionalizzare, e successivamente assumere, persone non occupate del territorio.

Il corso ha come scopo quello di dare un contributo concreto alla crescita delle competenze professionali per preparare in modo completo ed efficace i nuovi operatori per le officine meccaniche del gruppo Forgital.

Academy Forgital

Viene progettato e realizzato un percorso didattico sempre più specifico ed innovativo, della durata di due settimane, con docenze esterne e interne da parte degli specialisti del gruppo, che attraverso questo percorso condividono il proprio bagaglio di competenze anche all’esterno della propria azienda.

I partecipanti hanno la possibilità di conoscere ed apprendere una nuova professione, ottenere i certificati di sicurezza, utili anche per futuri impieghi, e – soprattutto – hanno l’opportunità, al termine del percorso, di entrare nel team Forgital.

L’obiettivo dell’iniziativa nasce dall’esigenza di sviluppare le competenze per qualificare i profili disponibili sul mercato, offrendo a loro l’opportunità di riqualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro.

Offriamo prospettive a tempo indeterminato poiché la formazione e la crescita interna per noi costituiscono la base per una collaborazione “senza scadenza”.

Cerchiamo persone che abbiano la volontà di confrontarsi con nuove sfide, curiosità e intraprendenza.

L’ottava edizione partirà giovedì 6 giugno, se sei interessato a partecipare o ad avere maggiori informazioni contattaci alla mail career@forgital.com.

Mara Rezzadore

MARKETING COMMUNICATION MANAGER

Via G.Spezzapria 1 | Velo d’ Astico (VI) 36010 | Italy

www.forgital.com