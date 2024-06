Vicenza, via Calvi: scontro tra due auto, ferita una donna

Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 11:30 del 6 giugno, per un incidente stradale in via Calvi, a Vicenza, che ha coinvolto due auto: ferita una donna.

Dopo aver messo in sicurezza i mezzi, la squadra dei vigili del fuoco arrivata dalla centrale, ha estratto la donna alla guida dell’auto, ribaltatasi dopo lo scontro con un Fiat Fiorino, alimentato a metano.

La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem di Vicenza.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il Fiorino, chiudendo la valvola di sicurezza del gas.

Le operazioni di soccorso sono terminate alle 12:30 circa.

Comunicato Stampa del 6 maggio 2024

Fonte: Vigili del fuoco – Ufficio Stampa

