Vicenza: mirati controlli straordinari e sinergia tra Interforze

Nel corso del pomeriggio di ieri è stato attuato un mirato controllo straordinario nel comune di Vicenza, in sinergia tra vari uffici e reparti della Polizia di Stato con la Polizia Locale.

Per la Polizia di Stato hanno collaborato all’operazione la Questura (in particolare Volanti, Ufficio Immigrazione e Polizia Scientifica). Oltre alla Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria di Vicenza ed il Reparto Prevenzione Crimine di Padova.

In totale sono stati impiegati circa 30 uomini per controllare le aree urbane ritenute particolarmente critiche in quanto oggetto di segnalazioni ed esposti da parte di organi istituzionali (tra cui anche il Comune di Vicenza), singoli cittadini o comitati.

Monitorate le zone di Vicenza particolarmente critiche

Specifica attenzione è stata prestata all’ampia area verde di Campo Marzo, Via dell’Ippodromo e Piazzale Bologna, con controlli a tappeto delle persone presenti.

Analoga attività è stata compiuta presso la Stazione degli Autobus SVT dove da tempo veniva segnalata la presenza di persone moleste. In particolare su talune linee. Gli occupanti dei citati autobus sono stati controllati sia nel corso del pomeriggio sia nel corso della mattinata.

Controllata anche la zona di Via Divisione Aqui, dove alcuni residenti avevano segnalato la presenza di gruppi di nomadi in camper che arrecavano disturbo alle attività commerciali della zona. Al momento del controllo, tuttavia, non è stata riscontrata la situazione sopra descritta. Ad ogni buon conto, l’accertamento sarà ripetuto anche nei prossimi giorni e settimane.

Monitorati anche alcuni esercizi commerciali di Corso Santi Felice e Fortunato anch’essi oggetto di esposti da parte di residenti della zona.

Conclusione

Gli esiti degli accertamenti compiuti sono al vaglio della Divisione Anticrimine e della Divisione Polizia Amministrativa e dell’Ufficio Immigrazione della Questura per l’emissione di specifici provvedimenti.

Nel complesso sono state controllate circa 215 persone, di cui 79 stranieri, 50 con precedenti penali e/o di Polizia, 37 veicoli e 2 esercizi commerciali.

Comunicato Stampa del 3 luglio 2024

Fonte: Questura di Vicenza Ufficio Stampa