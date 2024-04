Un condomino portato in salvo con autoscala – Vicenza: incendio in una casa del comune

La notte scorsa poco prima delle 3, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale San Lazzaro 76 a Vicenza per l’incendio di un piccolo appartamento al piano terra di una casa del comune: una persona portata in salvo con l’autoscala. Nessuna persona ferita.

I pompieri

arrivati da Vicenza e successivamente in rinforzo da Arzignano con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala, altri due mezzi e 14 operatori coadiuvati dal capo servizio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Nessuna persona si trovava in casa, nell’alloggio dove è divampato l’incendio. Il complesso abitativo composto da 10 appartamenti è stato evacuato da tutte le persone, tra cui l’uomo fatto uscire da una finestra dopo averne segato la grata in ferro e portato in salvo con l’autoscala, impossibilitato a uscire per il vano scale invaso dal fumo.

Le squadre sono riuscite a contenere le fiamme all’appartamento, evitando un rogo generalizzato. Inagibile l’appartamento dove sono divampate le fiamme, quello corrispondente al primo piano e parzialmente fino alla giornata di oggi quello al secondo. Tutti gli altri condomini, dopo i controlli di salubrità dei locali, hanno potuto fare rientro in casa.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate all’alba.

Info utili

Numero di emergenza: 115

Ministero dell’Interno Dipartimento dei vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando VV.F. di Vicenza

Indirizzo Via Farini, 16 36100 Vicenza

Telefono 0444/565022

Distaccamento di Arzignano

Indirizzo Via Sega, 9 36071 Arzignano

Telefono 0444/670222

Distaccamento di Asiago

Indirizzo Via Cinque, 166 36012 Asiago

Telefono 0424/462222

Distaccamento di Bassano del Grappa

Indirizzo Via Ca’ Baroncello, 2 36061 Bassano del Grappa

Telefono 0424/228270

Distaccamento di Lonigo

Indirizzo Via Fiume, 6 36045 Lonigo

Telefono 0444/830222

Distaccamento di Schio

Indirizzo Via Jean Monnet, 25 36015 Schio

Telefono 0445/519002

Distaccamento Volontari di Recoaro Terme

Indirizzo Via Facchini sinistra, 14/8 36076 Recoaro Terme

Telefono 0445/946228

Distaccamento Volontari di Thiene

Indirizzo Via Marco Corner 36016 Thiene

Telefono 0445/361222

Nucleo Sommozzatori di Vicenza

Indirizzo Via Farini, 16 36100 Vicenza

Telefono 0444/565022

Relazioni esterne e comunicazione in emergenza

CR Dott. Salvatore TURRIA

Fonte https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx