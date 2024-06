Vicenza: finisce in ospedale dopo aver molestato una donna

Verso le ore 15.10 di ieri, un equipaggio in servizio di Volante della Questura à intervenuto a Vicenza, in Via Del Carso, dove una coppia – contattando la linea di emergenza 113 – aveva segnalato la presenza di un uomo con atteggiamenti verbalmente molesti nei confronti di una donna residente in zona, alla quale chiedeva con insistenza prestazioni sessuali da questa rifiutate con decisione e ripetutamente.

All’arrivo dei Poliziotti, il giovane, cittadino italiano di origine ghanese di circa trent’anni, dava in escandescenza, iniziando a dimenarsi senza motivo, urlando frasi sconnesse.

L’intervento dei sanitari del 118

Si rendeva pertanto necessario contenerlo in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 chiamati sul posto dagli stessi Agenti.

I sanitari giunti sul posto accompagnavano l’uomo in ospedale per accertamenti.

L’accaduto è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 28 giugno 2024

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

