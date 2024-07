Vicenza, controlli straordinari Interforze: risultati delle attività

Controlli straordinari a Vicenza: 1 Denunciato per truffa, 1 Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vicenza. Accertamenti in corso su un centro massaggi

Nel corso del pomeriggio di ieri è stato attuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Vicenza. Ispezione con la partecipazione della Questura (Volanti, Ufficio Immigrazione e Polizia Amministrativa), Polizia Ferroviaria. Oltre al Reparto Prevenzione Crimine di Padova, Guardia di Finanza (con cinofilo antidroga ed elicottero del Reparto Operativo Aeronavale di Venezia) e Polizia Locale.

Monitorate, in particolare, l’area di Campo Marzo, Piazzale Bologna, Stazione SVT, Corso Santi Felice e Fortunato, Viale Verona.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati specifici accertamenti su talune situazioni di degrado segnalate dal Comune di Vicenza. Ma anche da alcuni residenti nelle zone sopra indicate.

Riscontrate anche talune segnalazioni pervenute da alcuni amministratori di condominio che prospettavano la presenza di situazioni sospette all’interno di taluni esercizi pubblici.

Intervento in Contrà Cavour

In particolare, le Volanti della Questura sono intervenute in Contrà Cavour, dove era stata segnalata la presenza di una donna che fingendosi sordomuta cercava di raccogliere fondi per un’associazione benefica (risultata poi inesistente). La stessa, controllata dai Poliziotti, è risultata avere numerosi precedenti per truffe attuate in varie regioni d’Italia con i medesimi raggiri. E’ stata quindi accompagnata in Questura per la notifica di atti giudiziari della Procura di Roma. La donna, di origine romena, è stata denunciata* per accattonaggio abusivo e tentata truffa. Nei suoi confronti, il Questore della provincia di Vicenza ha emesso la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vicenza per anni 4 (quattro).

Controllo centro massaggi di Vicenza

Nel corso del servizio straordinario è stato inoltre controllato un centro massaggi di Strada Statale Verso Verona. Nell’attività sono state rilevate varie irregolarità, attualmente al vaglio dei competenti uffici della Questura per le valutazioni sulle possibili sanzioni.

Risultati complessivi del servizio

Nel corso del servizio sono stati controllati complessivamente 135 persone, di cui 52 stranieri e 30 con precedenti penali e/o di Polizia e 12 veicoli.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 10 luglio 2024

Fonte: Questura di Vicenza