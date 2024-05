Vicenza: controlli congiunti per la sicurezza della città

Vicenza, proseguono i controlli congiunti delle Forze dell’Ordine

Nel corso del pomeriggio di ieri, sono stati attuati mirati controlli congiunti in varie zone della città di Vicenza. Controlli finalizzati alla prevenzione ed al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio di stupefacenti e dell’immigrazione irregolare.

Si tratta di una strategia di intervento da tempo condivisa in occasione di specifiche riunioni tenutesi in Prefettura. Riunioni condivise con la partecipazione di tutti i vertici delle Forze dell’Ordine provinciali e concretamente attuata con conseguenti Ordinanze del Questore di Vicenza, Dario Sallustio.

Focus su Quadrilatero, Campo Marzo e zone centrali di Vicenza

In occasione del controllo di ieri sono state monitorate, in particolare, la zona del cd. “Quadrilatero”, Campo Marzo, Via Gorizia. Olltre a Corso Santi Felice e Fortunato, l’area a ridosso della Stazione Ferroviaria, quella vicina alla stazione degli autobus. Ma anche le zone più centrali a ridosso di Corso Palladio.

L’attività è stata svolta con in sinergia tra Questura (in particolare Volanti e Ufficio Immigrazione, con la partecipazione del Reparto Prevenzione Crimine di Padova), Carabinieri e Polizia Locale di Vicenza.

I risultati:

Identificate/controllate 71 persone, di cui 11 stranieri e 7 con precedenti penali e/o di Polizia, controllati 30 veicoli.

In Corso Santi Felice e Fortunato, gli Operatori della Polizia di Stato hanno controllato un’autovettura WW GOLF il cui conducente era privo della patente di guida. Lo stesso è stato quindi sanzionato ai sensi dell’art. 116 del Codice della Strada. Mentre l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Rintracciato e sanzionato uomo per furto al supermercato

Gli Agenti della Polizia di Stato sono inoltre intervenuti presso un supermercato di Viale San Lazzaro dopo la segnalazione di un furto di alcolici. L’uomo che aveva commesso il furto si era impossessato di alcune bottiglie, ma le aveva poi restituite al proprietario che lo aveva scoperto. I Poliziotti hanno rintracciato il responsabile del fatto a poca distanza dal supermercato e lo hanno accompagnato in Questura per il foto-segnalamento.

Il Questore della provincia di Vicenza, visto il reato commesso, ha emesso nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vicenza per 3 anni.

Comunicato Stampa del 28 maggio 2024

Fonte: Questura di Vicenza