Vicenza: atti osceni in un bar di fronte a minori, denunciato un 48enne

Vicenza: atti osceni avanti a minorenni fermato e denunciato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Vicenza – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura – ha individuato e denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino italiano. M.P. di 48 anni, resosi responsabile di atti osceni all’interno di un bar del centro storico di Vicenza.

Alle 19.00 della giornata di ieri 26 maggio una pattuglia della Squadra “Volanti”, veniva inviata dalla Sala Operativa presso un bar del centro di Vicenza. Locale dove era stato richiesto l’intervento della Polizia di Stato a causa di una persona riversa a terra, intenta a praticare atti autoerotici anche alla presenza di minori.

Gli Agenti intervenuti sul posto trovavano l’uomo ancora con la cintura e la cerniera dei pantaloni aperta. Oltre a trovarlo in evidente stato di alterazione, dovuto all’eccessiva assunzione di sostanze alcoliche.

Poiché l’uomo era privo di documenti e l’atto autoerotico era stato immortalato dalle telecamere interne di videosorveglianza. Dalle telecamere sono state acquisiste le immagini, malgrado l’atteggiamento poco collaborativo. L’uomo pertanto veniva condotto presso gli Uffici della Questura. Dove, dopo essere stato compiutamente identificato, veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza. Veniva quindi denunciato per Atti Osceni in luogo pubblico e sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente. E che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 27 maggio 2024

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa