Viaggiatori molesti su mezzi pubblici di Vicenza: interviene la Polizia di Stato

Nel corso della giornata di ieri, gli Agenti delle Volanti della Questura hanno effettuato due diversi interventi per la segnalata presenza di viaggiatori molesti sulle linee di trasporto pubblico urbano.

Il primo intervento

Il primo, alle ore 7.15, in Viale Verona, su richiesta di un autista, il quale aveva segnalato la presenza di un passeggero senza biglietto che non voleva scendere dall’autobus, nonostante più volte a ciò intimato dal controllore.

All’arrivo degli Agenti, l’uomo (di origine ivoriana del 1991) veniva identificato ed accompagnato all’esterno. Dal controllo successivo emergeva il suo chiaro stato di ebbrezza alcolica, pertanto veniva sanzionato amministrativamente.

Il secondo intervento

Il secondo intervento alle ore 16.40 in Via Cavalieri di Vittorio Veneto per una lite scoppiata a bordo dell’autobus tra quattro donne (un’italiana, una romena e due brasiliane), in seguito all’accusa rivolta ad una di loro di avere occupato inutilmente un posto a sedere con una borsa della spesa. Dopo uno scambio di battute verbali tra le quattro donne ne scaturiva una colluttazione con schiaffi reciproci che coinvolgeva in particolare due contendenti.

Gli Agenti delle Volanti hanno provveduto a separarle, identificandole ed informandole delle facoltà di legge. Nessuna, al momento, ha formalizzato denuncia-querela per l’accaduto.

Conclusioni

Gli interventi in questione si ascrivono in un contesto generale in cui – in seguito alla segnalazione di vari comportamenti molesti sulle linee di trasporto urbano ed extra-urbano – il Questore della provincia di Vicenza ha disposto, con specifica Ordinanza, un’intensificazione dei controlli sui passeggeri che utilizzano i mezzi pubblici, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei viaggiatori e degli addetti ai lavori.

Comunicato Stampa del 28 giugno 2024

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa