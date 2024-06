Valdagno: albanese ricercato arrestato dai Carabinieri

A garanzia dell’attività di prevenzione e repressione reati nella propria giurisdizione, la Compagnia Carabinieri di Valdagno ha ulteriormente potenziato il pattugliamento areale con particolare attenzione agli spazi urbani di maggior interesse operativo.

Tra questi i quartieri Castello, Mantovano e Villaggio Giardino nel centro cittadino di Arzignano. Disposti numerosi servizi perlustrativi ad ampio raggio con il rinforzo delle Squadre di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri di Venezia-Mestre.

Compagnia Carabinieri di Valdagno

Nel corso di un controllo coordinato ad ampio raggio svolto nella mattinata del 30 maggio 2024 e concentrato in Piazza Pellizzari, l’attenzione dei Carabinieri è stata catturata dalla presenza di un uomo all’interno del bar “Italia” che per l’abbigliamento trascurato e l’atteggiamento particolarmente guardingo appariva decisamente decontestualizzato rispetto ai restanti avventori dell’esercizio pubblico.

Immediatamente fermato ed identificato, il soggetto, un 42enne di nazionalità Albanese. Risultato gravato da ordine di carcerazione poiché condannato alla pena di 5 mesi inflitti dal Tribunale di Asti per aver fatto rientro in Italia a seguito di espulsione.

Terminate le formalità di rito presso la Compagnia di Valdagno a cura dei Carabinieri della Stazione di Arzignano, l’arrestato è stato ristretto presso la casa Circondariale di Vicenza a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Oltre all’arresto dello straniero,

nel corso del servizio coordinato esteso anche ai centri abitati di Montebello, Montecchio Maggiore, Creazzo e Sovizzo, sono state controllate ulteriori

90 persone,

70 vetture

15 esercizi pubblici.

Elevate 10 sanzioni per contravvenzioni al codice della strada. Sequestrati complessivamente 30 grammi di sostanza stupefacente rinvenuti nel corso di 10 perquisizioni personali e domiciliari. Un’intensa attività operativa frutto della forte sinergia tra i reparti dell’Arma presenti sul territorio. Efficacemente coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Valdagno per la piena tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Si precisa che tutte le attività poste in essere dai militari operanti rappresentano esecuzione di provvedimenti della competente Autorità Giudiziaria e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Legione Carabinieri “Veneto”

Compagnia di Valdagno