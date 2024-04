Uomo ubriaco minaccia la Polizia con un bastone: sanzionato

Vicenza: uomo ubriaco va in giro con un bastone, intercettato dalla Polizia di Stato che estrae il TASER

Verso le ore 19.45 di ieri, un equipaggio in servizio di Volante della Questura è intervenuto a Vicenza, in Via Rossa, ove alcuni residenti zona avevano segnalato la presenza di una persona in strada che urlava frasi senza senso, brandendo un bastone in legno.

Gli Agenti, arrivati sul posto, intimavano all’uomo di gettare a terra il bastone. Ma questi, incurante delle indicazioni ricevute, si incamminava con decisione proprio contro i Poliziotti, sempre tenendo in mano il pezzo di legno.

Gli Agenti gli intimavano nuovamente di fermarsi e gettare il bastone. Ma questi continuava imperterrito l’avanzata contro i Poliziotti che si vedevano così costretti ad estrarre il TASER in dotazione, avvertendolo che l’avrebbero usato se non si fosse subito fermato.

Solo allora l’uomo ubriaco decideva di fermarsi, gettando a terra l’asta in legno che è stata subito dopo sequestrata.

Identificato il responsabile. Un cittadino italiano del 1978, residente a Vicenza, questi dichiarava di essersi impossessato del bastone, recuperandolo dal ciglio della strada dove era abbandonato, perché, qualche minuto prima, era stato insultato da un’altra persona ignota che passava nei dintorni.

Ad ogni modo, risultando evidentemente in preda ad uno stato di ebbrezza alcolica e barcollante, veniva accompagnato in Questura. Ma anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza. La colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 27 aprile 2024

Fonte: Questura di Vicenza Ufficio Stampa