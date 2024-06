Uomo nudo scatena il caos a Vicenza: identificato e soccorso

Allarme in Viale Mazzini a Vicenza per un uomo nudo in strada: identificato ed affidato ai sanitari

Verso le ore 18.00 di ieri, le Volanti della Questura sono state inviate in Viale Mazzini a Vicenza, nei pressi dell’intersezione con Viale Santi Felice e Fortunato, dove era stata segnalata la presenza di un uomo nudo in strada che a più riprese attraversava la carreggiata, destando preoccupazione e scompiglio tra i passanti.

L’accaduto nel dettaglio

All’arrivo delle Volanti, si accertava che il transito dell’uomo in questione aveva effettivamente distratto molti automobilisti. Oltertutto causando anche il tamponamento di un paio di vetture, fortunatamente senza lesioni gravi.

L’uomo, un cittadino bengalese del 1994, risultato in regola con il permesso di soggiorno, è stato identificato dagli Agenti che ne hanno da subito constatato il disorientamento e lo stato di evidente disagio mentale. Questi, infatti, batteva più volte la testa contro le vetrine di alcuni negozi presenti in zona, farneticando frasi incomprensibili.

Coclusioni

Gli Agenti, pertanto, chiedevano l’immediato intervento del SUEM 118 che interveniva subito dopo trasportando l’uomo in ospedale per le cure del caso.

Comunicato Stampa del 6 giugno 2024

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa