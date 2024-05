Ubriaco di vodka crea caos in un centro commerciale: Polizia lo blocca

Ubriaco causa scompiglio in un centro commerciale di Vicenza. Sanzionato per ubriachezza

L’intervento degli agenti della Polizia di Stato

Verso le 19.30 di ieri, un equipaggio in servizio di “Volante” della Polizia di Stato della Questura è intervenuto a Vicenza, presso il centro commerciale di Strada Padana Verso Padova, ove era stata segnalata la presenza di una persona che si aggirava all’interno sorseggiando della vodka da una bottiglia occultata in un sacchetto. Lo stesso, dopo aver cercato di intercettare alcuni clienti con atteggiamento petulante, si introduceva all’interno di un negozio. Attività di profumi ed iniziava a spostare varia merce posta sugli scaffali, senza alcuna evidente volontà di acquistare.

Ubriaco intercettato ed allontanato dal centro commerciale

Gli Agenti intercettano e identificano B.A., classe ’88, cittadino italiano, all’interno del centro commerciale. Denunciato e allontanato per ubriachezza molesta.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 8 maggio 2024

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

