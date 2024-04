Torrebelvicino: la Polizia Locale scopre il “nascondiglio” dell’hashish, arrestato lo spacciatore

In adesione a varie segnalazioni pervenute, la Polizia Locale Nordest Vicentino già dal mese di agosto 2023 rivolgeva la propria attenzione all’area verde compresa tra via Veneto e via Galilei e l’area circostante al campo da calcio del comune di Torrebelvicino, luogo dal quale risultava essere alimentato parte del fiorente mercato dell’Hashish dell’Alto Vicentino.

Polizia Locale “Nordest Vicentino”

Al termine di una complessa attività di indagine, svolta con il supporto degli agenti del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, venivano raccolti concreti elementi a carico di C.S., ragazzo 22enne. Pertanto nel pomeriggio del 19/04/2024 veniva organizzato un servizio di osservazione e controllo in abiti borghesi. Alle ore 19:00 circa gli agenti notavano C.S. che a piedi raggiungeva un’area defilata adiacente al campo da calcio.

Circa mezz’ora dopo giungeva, sempre a piedi, un altro ragazzo che gli si avvicinava. I due quindi attraversavano un prato e, mentre il secondo ragazzo rimaneva sul posto, C.S. si introduceva nella fitta boscaglia lì presente. Raggiunto un sito particolarmente impervio rovistava a terra prelevando un voluminoso involucro.

Gli agenti decidevano quindi di intervenire. Si avvicinavano ai due bloccando il soggetto ancora sul prato e anche l’altro che alla vista degli agenti cercava prontamente di disfarsi dell’involucro lanciandolo nella boscaglia. Quanto lanciato veniva recuperato dagli agenti verificando trattarsi di 5 panetti di hashish del peso complessivo di 505 grammi e di un bilancino elettronico.

Entrambi i ragazzi

Torrebelvicino

venivano identificati e la successiva attività di Polizia Giudiziaria e la ricerca nel fitto sottobosco con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga Ronnie in dotazione alla Polizia Locale, permetteva di rinvenire altri 7 grammi circa di hashish.

Lo spacciatore C.S. 22enne veniva pertanto tratto in arresto per detenzione ai fini spaccio di hashish.

La sostanza stupefacente ed il bilancino venivano sequestrati in quanto inerenti il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito della complessa attività di indagine, sono stati sequestrati complessivamente 842 grammi di hashish, 9 grammi di marijuana, 4 bilancini e 100 €. Una persona è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di hashish. Altre 3 sono state segnalate alla Prefettura di Vicenza in quanto trovate in possesso di hashish.

“Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte della Polizia Locale Nordest Vicentino, e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna”

Torrebelvicino

Nucleo Operativo Pronto Intervento nucleooperativo@polizialocalenevi.it

Consorzio di Polizia Locale “Nordest Vicentino” www.polizialocalenevi.it via Rasa, 9 – 36016 Thiene (Vicenza)