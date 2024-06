Thiene, sinistro stradale con autovettura che urta contro due autoarticolati

Thiene, ore 09:30 circa di lunedì 17 giugno. Un 33enne scledense alla guida di autovettura Ford, stava percorrendo la NSA 384 con direzione di marcia verso Schio.

Giunto all’altezza della progressiva chilometrica 3+700 per cause in corso di accertamento ma verosimilmente riconducibili ad un malore, perdeva il controllo del mezzo deviando la sua traiettoria verso il centro della carregguata andando ad urtare violentemente contro la parte anteriore sinistra di un autoarticolato che circolava nel senso opposto di marcia.

Dopo il primo urto

proseguiva la marcia andando a colpire, sempre sulla parte anteriore sinistra, contro un altro autoarticolato che seguiva il precedente.

A causa del violento urto l’autovettura ruotava e prosgeuiva la marcia senza controllo per altri 70 metri circa, fermandosi in posizione di quiete trasversalmente alla corsia di marcia direzione Thiene. Sul luogo interveniva ambulanza del SUEM 118 per le prime cure al conducente dell’autovettura che poi veniva trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Santorso.

Per la regolazione del traffico e per il rilievo del sinistro stradale intervenivano due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene e veniva richiesto anche l’ausilio di pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio per la chiusura della NSA – direzione di marcia verso Thiene.

