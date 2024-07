Thiene, minorenne fermato con hashish e contanti: denunciato

Thiene, ore 20:35 di giovedì 04 luglio 2024, in adesione a segnalazioni pervenute da vari cittadini nonché in esito a specifiche richieste dell’Amministrazione comunale di Thiene una pattuglia del comando eseguiva, come di routine, il controllo dell’area verde – Parco “A. Moro”. Appena entrati nel parco cinque giovani, alla vista dell’auto di servizio della Polizia Locale, si davano alla fuga uscendo dall’area verde e correndo su via Marconi.

Thiene: fuga e inseguimento

Seguiti dagli agenti i 5 giovani venivano intercettati in via Dell’Eva. Lì gli agenti notavano uno dei cinque che dopo essere entrato nel cortile di un’abitazione depositava a terra un sacchetto. Cercando poi di coprirlo con del ghiaino. Uno degli agenti si portava prontamente a recuperare il sacchetto verificando che conteneva 11 involucri di hashish. Droga già confezionata singolarmente per lo spaccio, del peso complessivo di circa 16 grammi e 15 euro in contanti.

Identificazione

Quattro dei cinque giovani venivano identificati verificando essere tutti i minorenni. Questi venivano autorizzati ad allontanarsi mentre il giovane che aveva cercato di disfarsi del sacchetto veniva accompagnato presso gli uffici del comando di via Rasa al fine di approfondire l’accertamento e per poi affidarlo ai genitori al termine dell’attività. A seguito di perquisizione personale venivano rinvenuti ulteriori 24 involucri di hashish già confezionati singolarmente per lo spaccio. Il peso complessivo era di circa 18 grammi ed altri 80 euro in contanti nonchè un bilancino elettronico di precisione.

Denuncia e sequestro penale

La sostanza stupefacente rinvenuta, il bilancino e la somma di € 95,00 ritenuta provento dello spaccio, venivano sottoposti a sequestro penale. Il minorenne, 17enne residente nel Thienese veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia per l’attività illecita di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Fonte: Ufficio Polizia Giudiziaria – Ufficio Infortunistica Stradale

Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino