Thiene: evade da arresti domiciliari e compie un furto

Intorno alle ore 12:30 di martedì 21 maggio, una coppia faceva rientro alla propria abitazione ubicata a Thiene, zona di viale Europa.

Appena giunti davanti all’abitazione, i due coniugi rimanevano colpiti dal fatto che il cancello carraio di accesso al garage fosse leggermente aperto. Guardando la porta d’ingresso i coniugi notavano che anche la stessa era parzialmente aperta. Infatti presentava ingenti danni. Ipotizzando che ladri avessero fatto visita all’appartamento per poi andarsene, i coniugi entravano in casa per constatare i danni, ma udivano un trambusto provenire dal piano superiore. In quel momento un uomo corpulento che si copriva la testa con un braccio li spintonava violentemente per procurarsi la fuga, guadagnando l’uscita e scappare in direzione via Bosco dei Preti. Il coniuge si poneva al suo inseguimento senza mai perderlo di vista, urlando ai passanti di fermare il ladro.

Dopo avere guadagnato qualche metro, il fuggitivo gettava un involucro all’interno del cortile di un’abitazione privata. Il gesto veniva però visto dall’uomo che lo inseguiva.

Un conducente di FedEx,

accortosi di quanto stava avvenendo, a bordo del suo autocarro avvicinava il fuggitivo rallentandone la fuga. Quindi lo sopravanzava avvisando la pattuglia della polizia locale adibita alla vigilanza della Stazione delle Autocorriere.

Gli Agenti si dirigevano in viale Europa, potendo chiaramente constatare che l’uomo inseguito dalla Persona Offesa era K.C., uomo 32enne noto alla Polizia Locale. Gli Agenti lo chiamavano per nome intimandogli di fermarsi. K.C. si fermava immediatamente davanti agli agenti asserendo di non avere fatto nulla e di non avere nulla addosso. “Non avete visto niente, è la sua parola contro la mia, non ha le telecamere, perquisitemi pure”.

La Pattuglia chiedeva rinforzi, per poi successivamente accompagnare K.C. in comando, ove veniva accertato che il medesimo avrebbe dovuto trovarsi agli ARRESTI DOMICILIARI presso la sua abitazione di Breganze.

Altri Agenti procedevano al controllo del percorso di fuga, rinvenendo un involucro pieno di oggetti di valore, che venivano immediatamente riconosciuti dalle Persone Offese come propri e già presenti all’interno della propria abitazione.

Thiene – Per quanto sopra

K.C. Veniva tratto in arresto per RAPINA (avendo usato violenza nei confronti delle Persone Offese per procurarsi la fuga e mantenere il possesso della refurtiva, il furto in abitazione si è evoluto nel più grave reato di rapina) e per EVASIONE dagli arresti domiciliari.

L’arrestato si trova attualmente alla Casa Circondariale di Vicenza.

Thiene – “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte della Polizia Locale Nordest Vicentino, e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna”

A pochi giorni dalla cessazione del mio incarico presso il Consorzio di Polizia Locale “Nordest Vicentino”, mi permetto di complimentarmi con gli Agenti di Polizia Locale, ed in particolare con il Nucleo Operativo, ottimamente diretto dal Commissario DAL SANTO Robin.

Sono sicuro che non solo gli “addetti ai lavori”, ma anche i comuni cittadini, potranno apprezzare il livello qualitativo raggiunto. Sia nel controllo del territorio che nell’applicazione della Procedura Penale da parte della Polizia Locale.

Giovanni Scarpellini