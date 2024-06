Thiene: conducente senza patente di guida tenta di eludere il controllo

Thiene via Santa Maria dell’Olmo – 17 giugno 2024 ore 16:40 circa. Pattuglia automontata del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino intimava l’alt ad un’autovettura Ford Fiesta, per un controllo di polizia stradale.

Il conducente, successivamente identificato in O.EM 24enne residente nel veneziano anzichè fermarsi proseguiva la marcia cercando di eludere il controllo. Inseguito dagli agenti di Polizia Locale veniva fermato poco dopo. Il conducente non era in grado di esibire la propria patente di guida in quanto revocata qualche mese fa. Inoltre l’autovettura risultava non essere in regola con la revisione periodica.

Nel corso del controllo

il conducente consegnava spontaneamente agli agenti anche un frammento di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Eseguiti in ufficio gli accertamenti e le verifiche del caso all’uomo veniva contestata la sanazione amministrativa di 3570 € per l’aver circolato senza patente di guida con il conseguente fermo amministrativo per 3 mesi del veicolo nonchè sanzionato per non essersi fermato all’alt intimaogli dagli agenti e per aver circolato con il veicolo non in regola con la revisione periodica.

In merito alla sostanza stuefacente consegnata O.EM verrà segnalato alla Prefettura di Vicenza quale consumatore di sostanza stupefacente.

Vice Commissario Robin DAL SANTO

Ufficio Polizia Giudiziaria – Ufficio Infortunistica Stradale

Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino – Via Rasa n. 9 – 36016 Thiene (VI)

Tel. 0445/801402 – 0445/801411 – Fax. 0445/801444

web: www.polizialocalenevi.it

e mail Ufficio: infortunisticastradale@polizialocalenevi.it – nucleooperativo@polizialocalenevi.it

Consorzio

Polizia Locale Nord Est Vicentino

Centrale Operativa – Ufficio Comando – Via Rasa, 11 – 36016 Thiene (VI)

Telefono: 0445 801411- Mail: info@polizialocalenevi.it

Distaccamento Monticello Conte Otto –

Via Roma 1, Monticello Conte Otto (VI)

Telefono: 0445 801460 –

Mail: distaccamentomonticello@polizialocalenevi.it

Distaccamento Sandrigo – P.zza Garibaldi n. 1, Sandrigo (VI)

Telefono: 0445 801450 – Mail: distaccamentosandrigo@polizialocalenevi.it

Distaccamento Tezze sul Brenta –

Piazza della Vittoria,1, Tezze sul Brenta (VI)

Telefono: 0424 535951- Mail: distaccamentotezze@polizialocalenevi.it

Distaccamento Rosà – Municipio di Rosà, Piazza Serenissima, 1, Rosà (VI)

Telefono: 0424 584180 – Mail: distaccamentorosa@polizialocalenevi.it