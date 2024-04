A rrestato dai Carabinieri per tentato omicidio un 35enne – Thiene: aggredisce con un martello il fratello

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Thiene, su richiesta al numero d’emergenza 112, sono prontamente intervenuti in via San Vincenzo dove segnalavano un soggetto armato di un martello che aggrediva un uomo nei pressi di un bar per poi allontanarsi.

L’arrivo in pochi minuti di un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, supportati anche da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Breganze, ha permesso in breve tempo di rintracciare poco distante l’indagato. Un 35enne senza fissa dimora e già noto per i suoi precedenti. Stazionava nei pressi di una fermata dell’autobus in prossimità dell’ex ospedale di Thiene e che veniva immediatamente immobilizzato dai militari operanti.

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri che hanno escusso

sia la vittima, fratello dell’aggressore che nel frattempo era stata soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato – non in pericolo di vita – all’ospedale di Santorso

sia alcuni testimoni hanno consentito di cristallizzare l’accaduto e di procedere all’arresto in flagranza del 35enne per il reato di tentato omicidio.

Il martello utilizzato per l’aggressione è stato rinvenuto dai militari poco distante dal luogo dell’aggressione e sottoposto a sequestro penale.

I Carabinieri di Thiene, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, hanno tradotto l’indagato presso il carcere berico, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Si rappresenta che le misure venivano adottate d’iniziativa da parte del citato Reparto procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

LEGIONE CARABINIERI “VENETO”

Comando Provinciale di Vicenza

https://www.carabinieri.it/