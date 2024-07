Tezze sul Brenta: donna confusa cammina sul parapetto a 5 metri

Tezze sul Brenta: donna, in stato confusionale, cammina sul bordo del parapetto di un balcone a oltre cinque metri d’altezza. Salvata dai vigili del fuoco con la collaborazione dei carabinieri e la presenza del personale del Suem. È successo poco dopo le 12:15 di lunedì 18 luglio, in un’abitazione di via Campagnari a Tezze sul Brenta, quando è stata segnalata la donna, di origini straniere, che continuava a camminare avanti indietro sul bordo della spalletta del balcone.

Tezze sul Brenta: il salvataggio

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Bassano del Grappa e successivamente da Vicenza con il cuscino da salvataggio, hanno posizionato l’autopompa sotto il balcone con un vigile del fuoco che ha iniziato a parlare in inglese con la donna. Altri componenti della squadra dopo essere entrati nell’appartamento, valutato un momento opportuno sono riusciti, uscendo di sorpresa nella terrazza, ad afferrare la donna. La donna è stata poi portata all’interno dell’abitazione con l’aiuto dei carabinieri.

L’assistenza medica

La donna è stata subito assistita dal personale sanitario del Suem già presente sul posto.

Fonte: Vigili del fuoco Ufficio Stampa

Principali servizi che offrono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco offrono una vasta gamma di servizi essenziali per la sicurezza pubblica. Tra le loro principali attività ci sono il soccorso tecnico urgente, come interventi in caso di incendi, incidenti stradali, e salvataggi in situazioni di emergenza. Inoltre, si occupano della prevenzione incendi, effettuando controlli e ispezioni per ridurre il rischio di incendi. I vigili del fuoco sono anche coinvolti nella protezione civile, intervenendo in caso di calamità naturali come terremoti e alluvioni. La loro presenza è fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

