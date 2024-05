Tentato furto a Dueville: ladro riconosciuto dalla vittima

Riconosce l’autore del tentato furto nel suo negozio

La Polizia di Stato lo ferma

Verso le ore 15.30 di domenica, un equipaggio in servizio di Volante della Questura è intervenuto a Vicenza, in Via dei Laghi, dove un residente della zona segnalava di aver visto aggirarsi nel quartiere l’uomo che qualche giorno fa aveva tentato di rubare della merce posta in vendita nel suo negozio di Dueville. In quella circostanza il malvivente non era riuscito ad impossessarsi della merce, dandosi alla fuga e facendo perdere le sue tracce.

Veniva fornita una dettagliata descrizione del sospetto, con dovizia di particolari sull’aspetto fisico e sui vestiti indossati.

La Volante della Polizia di Stato riusciva ad intercettare il sospetto ed a bloccarlo a poche centinaia di metri da dove era stato segnalato.

Ad un primo controllo risultava essere in possesso di un involucro di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, del perso di circa 0,40 grammi, custodito in una tasca dei pantaloni che affermava aver comprato al prezzo di 10 €.

La sostanza veniva sottoposta a sequestro e l’uomo veniva sanzionato amministrativamente per uso personale.

Veniva inoltre accompagnato in Questura per il foto-segnalamento, dove veniva identificato per K. S. cittadino marocchino del 1981.

I Poliziotti raccoglievano la testimonianza della vittima del tentativo di furto avvenuto qualche giorno prima e pertanto il marocchino veniva denunciato per tale reato.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

