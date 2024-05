Stazione di Vicenza: tentato furto in un’auto, straniero arrestato

Infrange il vetro di un’auto per rubare e reagisce ai poliziotti che lo fermano: arrestato dalla Polizia di Stato in stazione di Vicenza

Un cittadino dello Sri Lanka di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Vicenza perché aveva appena tentato di rubare all’interno di un’auto in sosta.

Nello specifico il fatto è accaduto la sera de 30 aprile in stazione ferroviaria a Vicenza, all’interno del parcheggio viaggiatori gestito dalla società “FS Park” dove, verso le ore 23.00 circa, i poliziotti della Polfer vicentina hanno visto una persona incappucciata scavalcare la recinzione del parcheggio ed avvicinarsi ad un’auto in sosta.

L’intervento degli agenti

Intervenendo immediatamente, gli Agenti hanno potuto coglierlo sul fatto, in quanto aveva appena infranto un vetro e stava già rovistando all’interno dell’abitacolo del veicolo in cerca di oggetti preziosi da asportare. Al termine di una energica colluttazione, dove il giovane si è scagliato contro i Poliziotti colpendoli con calci, pugni, è stato bloccato e condotto negli uffici.

La perquisizione ha permesso di rinvenire sulla persona il martello frangi vetro. Attrezzi utilizzati anche per colpire i Poliziotti, i quali sono dovuti ricorre alle cure mediche con la refertazione di qualche giorno di prognosi, ed un coltello di 17 cm.. Il tutto sottoposto a sequestro penale.

L’arresto

Lo straniero, regolare sul territorio nazionale ma attualmente senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato. Oltre che a resistenza e lesioni a P.U. e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere. Il ladro è stato condotto in udienza questa mattina davanti al Giudice.

L’arresto eseguito è il frutto di una lunga e mirata attività di intensificazione dei servizi di vigilanza. Ma anche di osservazione nella zona nelle ore notturne messa in campo dalla Sezione Polfer di Vicenza. Luogo in cui da settimane, si verificavano continui danneggiamenti. Oltre a furti sulle autovetture in sosta in tutto il quartiere dell’area prospicente al tracciato ferroviario.

L’arresto è stato convalidato nel corso della mattinata. All’esito del patteggiamento, l’uomo è stato condannato alla pena di due anni di reclusione ed alla multa di €. 1200. L’uomo è stato sottoposto ad obbligo di firma.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Vicenza, comunicato stampa del 3 maggio 2024

Fonte: Questura di Vicenza Ufficio Stampa