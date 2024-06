Stalker arrestato a Vicenza, viola ordine del giudice: ai domiciliari

Stalker viola ordine del Giudice: eseguita misura degli arresti domiciliari

Nella serata di ieri, giovedì 30 maggio, la Squadra Mobile della Questura di Vicenza, ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un giovane cittadino vicentino B.M., presso la sua abitazione sita in provincia di Venezia.

La misura restrittiva emessa dall’Autorità Giudiziaria di Vicenza è stata adottata a seguito dell’attività investigativa esperita dalla Squadra Mobile di Vicenza. Attività avviata dopo la denuncia per il reato di stalking di cui agli artt. 612 bis, c. 1 e 2 C.P., presentata presso la Questura di Vicenza dalla ex compagna dell’uomo.

Ex la perseguita i dettagli

Nello specifico la donna riferiva di continuare a ricevere, dopo la fine della convivenza, decine di chiamate telefoniche ogni giorno. Ma anche messaggi con minacce, nonché si accorgeva di essere seguita in più occasioni dal suo ex compagno.

A seguito dell’attività di P.G. esperita, la locale Autorità Giudiziaria emetteva inizialmente un provvedimento di divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico, che veniva eseguito nei primi giorni del mese di maggio, con la notifica del provvedimento di Ammonimento emesso dal Questore di Vicenza, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 11/2009.

Violazioni ripetute dello stalker

La successiva attività investigativa avviata dalla Squadra Mobile, evidenziava come B.M., non si fosse attenuto alle prescrizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria vicentina, contenute al divieto di avvicinamento della sua ex compagna, avvicinandosi in più occasioni all’abitazione della parte offesa.

Sulla base di quanto riferito, veniva avviava un’ulteriore attività investigativa che evidenziava come l’indagato, in violazione delle disposizioni previste nella misura del divieto di avvicinamento notificatagli, si fosse in più occasioni avvicinato all’abitazione di residenza della donna.

Arresti domiciliari: la misura per lo stalker

Conseguentemente l’Autorità Giudiziaria di Vicenza, adottava nei confronti dell’uomo, la misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in provincia di Venezia, eseguita con la collaborazione del personale della Squadra Mobile di Venezia.

* “Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 3 giugno 2024

Fonte: Questura di Vicenza Ufficio Stampa