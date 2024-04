Spacciatore arrestato a Trissino: GDF sequestra oltre 1,5 kg di droga

(Video) – GDF Vicenza, lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato dalla Guardia di Finanza uno spacciatore di Trissino e sequestrato oltre 1,5 kg droga.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza prosegue nella costante intensificazione della propria azione di contrasto ai traffici illeciti e di repressione delle condotte di traffico e consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, attraverso l’impiego di molteplici equipaggi operativi su strada.

L’arresto in flagranza di reato

In tale contesto, i finanzieri della Compagnia di Arzignano hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un soggetto di nazionalità italiana, disoccupato. Arresto per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. Sequestrando oltre un chilo e mezzo di hashish, un telefono cellulare, due bilancini elettronici di precisione, un coltello utilizzato per suddividere lo stupefacente e 70,00 €. provento dell’attività di spaccio appena compiuta.

Nel dettaglio

In particolare, nella serata del 19 aprile scorso, a Trissino militari della Compagnia di Arzignano, nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno colto un ragazzo ventunenne residente in paese nell’atto di cedere due dosi di hashish, per un peso complessivo pari a poco meno di 12 grammi, a un ventenne del luogo a fronte della corresponsione di 70,00 euro.

Immediatamente intervenuta, la pattuglia operante ha proceduto con una successiva perquisizione presso l’abitazione dello spacciatore. La perquisizione consentiva il rinvenimento e il sequestro probatorio di iniziativa di un rilevante quantitativo di stupefacente pari a 1.521 grammi di hashish. – Droga suddivisa in panetti da 100 grammi cadauno pronti per la rivendita -. Oltre a un telefono cellulare, due bilancini elettronici di precisione, un coltello utilizzato per tagliare la droga.

Il responsabile, su disposizione del P.M. di turno, veniva tratto in arresto. E, quindi, accompagnato presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in stato di arresti domiciliari.

L’operazione rappresenta un’ulteriore testimonianza della costante azione di presidio delle legalità e di contrasto ai traffici illeciti esercitata dalle Fiamme Gialle vicentine. Operazioni a tutela della sicurezza della collettività e del territorio.

Si rappresenta che la misura è stata adottata d’iniziativa dalla polizia giudiziaria e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Il comunicato è diffuso a seguito di autorizzazione della competente A.G. ricorrendo motivi di pubblico interesse.

Vicenza, 23 aprile 2024

Fonte: Guardia di Finanza di Vicenza