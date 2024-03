Scontro tra due auto a Carrè: feriti i conducenti

Alle 13:50, di giovedì 28 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Monte Pasubio a Carrè per lo scontro tra due auto di cui una finita rovesciata: feriti i due conducenti.

I pompieri arrivati dal distaccamento di Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi. Mentre i due conducenti: un uomo nell’auto rovesciata e una donna sono stati presi in cura dal personale del Suem. I due feriti sono stati trasferiti l’ospedale in pronto soccorso.

A seguit dell scontro tra due auto la polizia locale e i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Fonte: Vigili del fuoco

