Scontro tra auto a Dueville: un’auto ribaltata, tre feriti in codice verde

Dueville – incidente stradale con auto ribaltata e tre feriti in codice verde

Incidente tra una Fiat Panda e VW T Cross

Ore 09:30 circa di giovedì 20 giugno 2024, un’auto Fiat Panda condotta da S.I. 28enne procedeva lungo via Mazzini del comune di Dueville con direzione di marcia verso via De Gasperi. Giunta all’intersezione che via Mazzini forma con via Della Repubblica, per cause ancora in corso di accertamento, la impegnava entrando in collisione con l’autovettura VW T Cross condotta da S.G. 61enne che percorreva via Della Repubblica con direzione di marcia verso via Marosticana.. A seguito della collisione l’autovettura Fiat Panda ruotava di 180° per poi ribaltarsi, finendo la corsa sulla sua fiancata destra.

Scontro tra auto a Dueville: i soccorsi e i rilievi

Sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’auto Fiat Panda ad alimentazione ibrida, il 118 di Vicenza per i soccorsi a 3 occupanti della Fiat Panda che venivano trasportati in codice verde presso l’ospedale di Vicenza e due pattuglie del consorzio NE.VI. per i rilievi del sinistro e la regolamentazione del traffico. Illeso il conducente della VW T-Cross.

Comunicato stampa del 20 giugno 2024

Fonte: Ufficio Polizia Giudiziaria – Ufficio Infortunistica Stradale

Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino