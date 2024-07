Schio, sinistro stradale con decesso in via dell’Industria

Alle ore 16,10 di mercoledì 10 luglio due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute all’intersezione semaforica presente a Schio in viale dell’Industria/via Cementi, poiché segnalata la presenza di un sinistro stradale.

Dinamica dell’intevento del sinistro a Schio

Giunte in loco, le pattuglie constatavano la presenza di personale medico del 118 intento a rianimare il conducente 84enne di autovettura Toyota, che poco dopo decedeva sul posto.

Da quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, il suddetto conducente stava percorrendo via Cementi di Schio con direzione sud. Giunto all’intersezione semaforica presente con viale dell’Industria, presumibilmenete colto da improvviso malore, non era in grado di compiere adeguatamente la manovra di svolta a sinistra.

A causa di ciò urtava con il proprio mezzo contro il marciapiede ivi presente per poi finire la propria corsa contro un’autovettura Fiat Punto in sosta presso il Piazzale Pubblici Spettacoli.

Lievi i danni riportati ai mezzi.

Loris Revrenna Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino – Schio

Schio

Polizia Locale Alto Vicentino

Centrale Operativa – Via Fratelli Pasini, 74 Schio, Vicenza, Veneto, 36015, Italia

Telefono: 0445/690111

Fonte Polizia Locale Alto Vicentino