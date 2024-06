Schio: sinistri stradali “continuati”

Schio, ore 07:50 di giovedì 06 giugno.

Un uomo 84enne

alla guida di autovettura Citroen, stava percorrendo via Baccarini con dizione Torrebelvicino. Per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo del mezzo abbattendo il semaforo dell’attraversamento pedonale ubicato davanti alla Chiesa Sant’Antonio.

Quindi proseguiva la marcia per circa 50 metri, per poi collidere contro la fiancata sinistra di un autocarro che proveniva dall’opposto senso di marcia. Quindi ripartiva nuovamente per poi sbattere contro il cordolo interno della rotatoria all’intersezione tra via Maraschin e via Cardinale Della Costa.

Poi proseguiva ulteriormente la marcia invadendo la corsia opposta e collidendo frontalmente contro una BMW. Il conducente della Citroen, che voleva ulteriormente proseguire la marcia, veniva trattenuto sul posto da uno dei coinvolti, fino all’arrivo della Polizia Locale.

A seguito di quanto sopra, l’uomo veniva soccorso da ambulanza 118 e trasportato all’Ospedale di Santorso per accertamenti in relazione ad un probabile malore. Nei vari sinistri, solo il conducente della Citroen riportava ferite, peraltro lievi.

Gravi ripercussioni sul traffico veicolare, molto intenso anche in relazione all’orario.

Sul posto 4 pattuglie della Polizia Locale “Alto Vicentino” per il rilievo dei sinistri continuati e per regolazione del traffico.

