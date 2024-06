Schio: quattro persone arrestate e sei denunciate in stato di libertà per vari reati

I Carabinieri della Compagnia di Schio nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato quattro persone e deferito in stato di libertà ulteriori sei.

In particolare:

a Schio,

i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Valli del Pasubio (VI), hanno arrestato un trentenne scledense, per l’ipotesi di reato di coltivazione e detenzione di stupefacenti, poiché, a seguito di una perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di circa tre etti di marijuana, mezzo panetto per complessivi gr. 57 di hashish ed un bilancino di precisione digitale.

All’interno dell’abitazione veniva rinvenuta una piccola serra attrezzata con impianto di aerazione e riscaldamento.

a Schio,

in tre distinte attività, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato tre giovani del luogo poiché, sottoposti a misure alternative alla detenzione, a seguito di violazioni delle prescrizioni. La magistratura di sorveglianza ne disponeva la sostituzione delle misure in atto con la custodia in carcere. I tre arrestati, dopo le operazioni di foto-segnalamento, sono stati condotti in carcere a Vicenza;

a Schio,

i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Schio hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 49enne serbo. Risultato positivo all’accertamento alcoltest con un tasso superiore a 2 g/l. Inoltre, il conducente è stato sanzionato poiché privo di patente di guida mai conseguita. Inoltre sprovvisto di assicurazione RCA. Il veicolo veniva sequestrato ed affidato ad una depositeria;

a Schio,

i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Schio hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 45enne croato. Risultato positivo all’accertamento alcoltest con un tasso superiore a 1,9 g/l. La patente di guida ritirata. Veicolo sequestrato ed affidato ad una depositeria;

a Cogollo del Cengio (VI),

i carabinieri della Stazione Piovene Rocchette hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 60enne del luogo. Risultato positivo all’accertamento alcoltest con un tasso superiore a 1,5 g/l. La patente di guida veniva ritirata. Il veicolo sequestrato ed affidato ad una depositeria;

ad Arsiero

invece, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà due cittadini stranieri, non del luogo, per inosservanze delle misure di prevenzione cui erano sottoposti;

ad Arsiero,

una pattuglia della locale Stazione procedeva al controllo di un giovane non del luogo. Veniva trovato in possesso di una modica quantità di hashish che veniva sequestrato. Per il giovane è scattata la segnalazione amministrativa in Prefettura quale assuntore;

a Malo,

i carabinieri della locale Stazione, all’esito di una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, deferivano in stato di libertà per furto, un 57enne del luogo. Trovato in possesso di un velocipede provento di furto in quel centro. Il velocipide veniva sottoposto a sequestro.

Si rappresenta che le misure venivano adottate d’iniziativa da parte del citato Reparto procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

LEGIONE CARABINIERI “VENETO”

Comando Provinciale di Vicenza