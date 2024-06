Rubano liquori al supermercato e urtano il vigilante: 1 denunciato

Rubano liquori: denunciato dopo aver rapinato degli alcolici da un supermercato

Alle ore 8.30 di ieri, un equipaggio della Volante della Questura di Vicenza è intervenuto presso un supermercato di Strada Padana Verso Verona, a seguito della segnalazione di un furto. Due individui, dopo aver sottratto diverse bottiglie di liquori per un valore di circa 100 euro, si sono dati alla fuga spintonando l’addetto alla sicurezza. Il vigilante fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

All’arrivo degli Agenti, i due malviventi si erano già allontanati, facendo perdere le proprie tracce. I Poliziotti esaminavano comunque le immagini dell’impianto di videosorveglianza e riconoscevano uno degli autori. Coostui era già più volte stato denunciato per fatti simili.

Iniziavano quindi delle articolate ricerche dell’uomo che veniva rintracciato dopo un paio d’ore nei pressi del Cavalcavia Ferretto de’ Ferretto, a Vicenza.

Essendo trascorse diverse ore e non essendo stato trovato in possesso della refurtiva, il malvivente veniva accompagnato in Questura e denunciato per il reato di rapina.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 24 giugno 2024

Fonte: Questura di Vicenza