Rissa tra immigrati al Park Cricoli di Vicenza: arrestato un uomo

Lite tra immigrati nel Park Cricoli di Vicenza

La Polizia di Stato denuncia l’aggressore

Verso le ore 10.45 di ieri, un equipaggio in servizio di “Volante” della Polizia di Stato – Questura è intervenuto a Vicenza, all’interno del Park Cricoli, ove era stata segnalata la presenza di due persone che litigavano tra loro passando alle vie di fatto con calci e pugni.

All’arrivo degli Agenti risultava che uno dei due aveva colpito l’altro alla testa, con una vistosa ferita sanguinante.

I due, entrambi stranieri, venivano immediatamente separati.

L’uomo ferito veniva condotto in ospedale per le cure del caso (in condizioni con gravi).

L’aggressore – un cittadino di origine nigeriana – veniva condotto in Questura per gli accertamenti di rito, dove veniva denunciato per lesioni personali aggravate.

La sua posizione è al momento al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

E’ verosimile che l’accaduto sia da ricondurre al contesto del piccolo spaccio di stupefacenti.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 17 aprile 2024

Fonte: Questura di Vicenza Ufficio Stampa