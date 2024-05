Rissa tra genitori in un parco giochi: mamme scatenate per i figli

Vicenza, la lite tra i bambini nel parco giochi si trasforma in una rissa tra genitori

Interviene la Polizia di Stato

L’accaduto nel dettaglio

Verso le ore 17.45 di ieri, un equipaggio in servizio di Volante della Questura è intervenuto a Vicenza, presso il parco pubblico di Via Adenauer, dove era stata segnalata una lite in atto tra varie persone.

Giunti sul posto, gli Agenti constatavano che le parti in lite erano due gruppi di genitori – in particolare due donne – che si erano accapigliate, anche con spintoni e pugni, ritenendo ciascuna responsabile l’altra di una lite poco prima occorsa tra i loro figli all’interno del parco.

Le parti venivano ricondotte alla ragione dai Poliziotti che separavano le contendenti ed i rispettivi mariti.

Tutti venivano informati delle facoltà di legge e ricondotti alla ragione.

Interveniva anche un’ambulanza in quanto entrambe le contendenti lamentavano di aver subito lesioni personali.

L’accaduto ha destato un certo sgomento tra le altre persone presenti in zona.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 10 maggio 2024

Fonte: Questura di Vicenza Ufficio Stampa