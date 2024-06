Rifiuti illegali: sequestrata officina discarica a Trissino (Video)

GDF Vicenza: sequestrata a Trissino un’area adibita a deposito incontrollato di rifiuti. Scatta una denuncia.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza proseguono la campagna di controlli sul territorio provinciale per contrastare, in maniera trasversale, i fenomeni di illegalità economico-finanziaria.

Rifiuti illegali e tossici

In tale ambito, nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Arzignano hanno sequestrato, a Trissino, un’area pertinenziale ad una autofficina, in cui giacevano tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi, con il rischio di sversamento nel terreno di sostanze nocive per l’ambiente.

Scoperti 50 tonnellate di rifiuti pericolosi

Il provvedimento cautelare d’iniziativa, operato dalle Fiamme Gialle vicentine con il supporto dei funzionari dell’ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto), si è reso necessario a seguito dell’individuazione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali. Pericolosi e non pericolosi, dove sono state rinvenute decine di veicoli a motore, in stato di abbandono perché privi di parti interne. Sia meccaniche che elettriche ed in pessimo stato di conservazione. Nonché contenitori olio minerale esausto e filtri olio usati esposti agli agenti atmosferici. Oltre a del materiale ferroso vario, cumuli di rifiuti di vario genere per circa 50 tonnellate complessive. Tutti rifiuti in gran parte a diretto contatto con il terreno.

Il legale rappresentante della società proprietaria del compendio immobiliare ispezionato non è stato in grado di esibire le prescritte autorizzazioni ambientali previste da apposito decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, né di produrre la documentazione che giustificasse lo stoccaggio dei rifiuti.

Sequestrata officina a Trissino per discarica abusiva

La condotta antigiuridica rilevata ha formato oggetto di una circostanziata notizia di reato inoltrata alla Procura della Repubblica di Vicenza. Per la fattispecie penalmente rilevante ai sensi del Testo Unico in materia di tutela ambientale. L’area adibita a deposito incontrollato di rifiuti e gli stessi rifiuti ivi depositati sono stati sottoposti a sequestro preventivo d’iniziativa ai sensi dell’art 321, comma 3 bis c.p.p..

L’intervento svolto conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nella capillare attività di repressione. Ma anche di prevenzione dello smaltimento illegale di rifiuti a tutela della salute pubblica. Oltre che del patrimonio paesaggistico e dell’ambiente.

Si rappresenta che la misura è stata adottata d’iniziativa dalla polizia giudiziaria e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Il comunicato è diffuso a seguito di autorizzazione della competente A.G. ricorrendo motivi di pubblico interesse.

Comunicato stama del 4 giugno 2024

Fonte: Guardia di Finanza – Ufficio Stampa