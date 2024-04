Quinto Vicentino: auto impatta contro un tiglio, conducente in codice giallo

Iin data 17.04.2024 alle ore 14:30 circa lungo via Quintarello nel comune di Quinto Vicentino un’autovettura Volkswagen Touran, condotta da donna 42enne da Vicenza, per cause in corso di accertamento andava ad impattare violentemente contro un tiglio presente sul lato destro della carreggiata.

In seguito all’impatto il veicolo finiva la propria corsa ribaltato al centro della sede stradale.

La conducente

veniva immediatamente soccorsa ed in seguito trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza in codice giallo. I rilievi del sinistro e la viabilità del traffico sono stati operati da n. 2 pattuglie dei distaccamenti di Sandrigo e Monticello Conte Otto della polizia locale Nordest Vicentino.

Il traffico veicolare è stato bloccato per circa due ore a causa delle complesse operazioni di recupero del mezzo e pulizia della sede stradale.

Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino

Distaccamento di Sandrigo (VI)

http://www.polizialocalenevi.it