Procura della Repubblica di Vicenza: caso Pietrolungo, duplice omicidio Fioretto

Nella mattinata di oggi personale della Squadra Mobile della Questura di Vicenza e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ha provveduto a notificare l’ordinanza di applicazione di misura cautelare (custodia in carcere) emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza nei confronti di PIETROLUNGO Umberto, ritenuto responsabile del duplice omicidio in persona dei coniugi FIORETTO Pierangelo e BEGNOZZI Mafalda.

Il fatto di sangue che scosse la comunità vicentina — anche per la notorietà del FIORETTO, avvocato esperto in vicende di diritto societario e fallimentare, consulente di importanti aziende operanti nel territorio provinciale — fu consumato la sera del 25 febbraio 1991, intorno alle ore 20,15, nel cortile interno dell’ edificio condominiale abitato dalle vittime alla contrà Torretti di Vicenza.

Il personale alla Squadra Mobile di Vicenza, intervenuto immediatamente sul posto, rinvenne i cadaveri riversi a terra in direzione opposta, immersi entrambi in una pozza di sangue ed attinti da più colpi d’ arma da fuoco in vari distretti del corpo. Il FIORETTO denotava tra gli altri i segni di un colpo sparato alla nuca mentre la BEGNOZZI era stata colpita anche al capo. Si trattava, come accertò il medico legale, di “colpi di grazia” esplosi quando i coniugi erano già a terra, per assicurarsi della loro morte. Al suolo si rinvennero diciassette bossoli cal. 7,65, due proiettili dello stesso calibro inesplosi, vari pezzi di piombo e camicie di proiettile.

Le prime attività d’ indagine consentirono di ritrovare in contrà Santa Lucia, poco distante dal luogo dell’ omicidio, sei frammenti di guanti in materiale plastico di colore verde del tipo usato in chirurgia e, all’ interno del cortile di un edificio condominiale, una pistola semiautomatica con ancora il silenziatore inserito. All’ uscita di contrà Santa Lucia, in corrispondenza della piazza XX Settembre, veniva rinvenuto per terra un guanto sinistro in pelle di colore scuro. Quattro giorni dopo, lungo l’ argine del fiume Bacchiglione, in corrispondenza dello stadio cittadino e non lontano dalla piazza XX settembre, veniva ritrovata una seconda pistola di fattezze assai simili a quella acquisita nei giorni precedenti in contrà Santa Lucia.

Entrambe le armi erano pistole-giocattolo “Nuova Molgora “, modificate attraverso la sostituzione della canna originale in lega con altra di fattura artigianale in acciaio in grado di esplodere proiettili cal. 7,65. Per effetto delle modifiche apportate erano da considerarsi vere e proprie armi da sparo. Una delle due pistole – quella rinvenuta lungo l’ argine del Bacchiglione (reperto B), anch’ essa provvista di silenziatore – aveva ancora un colpo in canna, costituito da una cartuccia inesplosa.

L’ audizione dei vicini di casa delle vittime e di altre persone informate consentiva di accertare che fin dalle prime ore della mattina i complici avevano eseguito tutta una serie di attività (sopralluoghi, informazioni, etc.) prodromiche all’ azione omicidiaria. Una delle testimoni, una giovane studentessa che si accingeva ad andare a scuola, riferì di essere stata avvicinata nell’ androne del condominio da due uomini, di cui ricordava chiaramente la fisionomia rendendo una accurata descrizione, che le avevano chiesto a che ora l’ avvocato FIORETTO sarebbe sceso per andare in studio. Soggiunse di avere visto gli stessi uomini la sera, intorno alle ore 19,45, fermi in prossimità di contrà Santa Lucia, mentre stava per rientrare a casa. Aveva informato della singolare coincidenza la madre ed entrambe si erano portate al piano inferiore per comunicare alla BEGNOZZI l’ accaduto. La madre della giovane, dopo avere informato la BEGNOZZI, si era portata per strada per verificare di persona chi fossero le persone segnalate dalla figlia. Aveva visto che uno dei due uomini di entrambi rendeva una descrizione sostanzialmente coincidente con quella della figlia – era intento ad indossare dei guanti chirurgici di colore verde che alla vista della donna toglieva ed infilava in tasca. Riferiva ancora la donna che, dopo essere rientrata in casa, intorno alle ore 20,15, udiva provenire dal cortile delle urla seguite da colpi d’ arma da fuoco.

La circostanza era confermata anche da altra donna residente nel palazzo. La dichiarante, dopo avere sentito il vociare acceso di una violenta discussione verbale, si affacciava alla finestra vedendo distintamente due persone litigare, una delle quali strattonava violentemente l’ altra che tentava di difendersi. Nel mentre la donna si allontanava dalla finestra per chiamare i soccorsi udiva il rumore degli spari. Affacciatasi alla finestra vedeva i corpi del FIORETTO e della BEGNOZZI – quest’ ultima, con ogni evidenza, si era portata nel cortile in ausilio del marito che faceva ritorno a casa, preoccupata dalle informazioni ricevute dalla vicina – riversi per terra.

Anche il custode del Palazzo di Giustizia riferiva che la mattina del 25 febbraio uno sconosciuto, che si aggirava nel cortile del Tribunale, gli aveva chiesto informazioni sull’ avvocato FIORETTO ( “Non riusciamo a trovarlo! “) . Alla sua risposta che probabilmente il professionista era all’ interno dell’ edificio l’ uomo si allontanava.

Il sorvegliante di Palazzo Angaran, sede all’ epoca di uffici comunali, ubicato tra porta Santa Lucia e via Torretti, riferiva che nelle prime ore dello stesso giorno, intorno alle ore 6,20, aveva visto transitare una vettura Alfa Romeo 75 di colore chiaro, contenente nella targa la lettera Y. Aveva poi visto la stessa auto transitare più volte nelle adiacenze del palazzo, con due persone a bordo a lenta andatura. Nel tardo pomeriggio era stato avvicinato dai due uomini a bordo dell’ autovettura – dei quali rendeva una descrizione – i quali gli chiedevano informazioni sull’ orario di chiusura degli uffici.

Gli elementi raccolti nell’ immediatezza del fatto consentivano di svolgere accertamenti tecnici sia di natura balistica, sia di natura medico-legale, sia di natura dattiloscopica.

In particolare la ricerca dei residui dello sparo – C.d. stub – consentiva di accertare la massiccia presenza di particelle di piombo, bario ed antimonio non solo sui cadaveri e sugli abiti indossati dalle vittime ma anche sul guanto in pelle, a conferma dell’ utilizzo di esso da parte di una delle due persone che la sera del 25 febbraio aveva esploso i colpi d’ arma da fuoco.

Le due armi, compresi i silenziatori, venivano sottoposte alla procedura per esaltarne le impronte digitali. Solo il silenziatore apposto all’ arma contrassegnata come “reperto B” recava tre frammenti di impronta del dito pollice. Debitamente prelevate ed inviate al laboratorio dattiloscopico della Direzione Centrale Polizia Anticrimine di Roma le impronte si dimostravano per le tecniche dell’ epoca non utili al confronto “a causa della loro esiguità ” (relazione recante la data del 23 aprile 1991).

In assenza comunque di elementi che consentissero di giungere alla certa identificazione degli autori del duplice omicidio, l’ ufficio di Procura formulava richiesta di archiviazione, accolta dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza con decreto 3 dicembre 1996.

Quindici anni dopo, il 20 gennaio 2012, il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Padova, alla luce del progredire delle tecniche di investigazione e soprattutto del consolidamento del valore scientifico dimostrativo degli esami genetici, segnalava alla Procura della Repubblica di Vicenza, per il tramite della locale Questura, l’ esigenza di procedere all’ esecuzione di esami genetici del DNA. sui reperti acquisiti in seguito al duplice omicidio.

L’ indagine, affidata dal P.M. alla Polizia Scientifica — Sezione di Genetica forense della Direzione Cenü•ale Anticrimine di Roma, consentiva di evidenziare sui plurimi reperti prelevati dal guanto in pelle rinvenuto in prossimità di contrà Porta Santa Lucia profili genetici (complessivamente tre, corrispondenti al dito pollice, al dito indice e al guanto interstiziale indice medio) riconducibili ad un soggetto maschile, allo stato tuttavia non identificato.

Gli ulteriori sviluppi sono recenti. Con nota del 24 febbraio 2023 il Servizio di Polizia Scientifica — Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato segnalava l’ avvenuto accertamento di concordanza positiva “al primo livello” tra i profili del D.N.A. rilevati sul guanto in pelle con altro profilo, acquisito dai campioni biologici estratti da reperti sottoposti a sequestro dai Carabinieri della Compagnia di Scalea — N.O.R. sul luogo del ferimento con colpi d’ arma da fuoco di MARTINI Roberto, fatto accaduto in Cirella di Diamante l’ 8 gennaio 2022 all’ interno dell’ Hotel San Daniele. In particolare da uno dei reperti sottoposti all’ esame della Sezione Biologia del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche di Messina dell’ Arma dei Carabinieri – costituito da un bulbo pilifero isolato su un fazzoletto – era stato possibile estrarre un profilo genetico che denotava totale sovrapponibilità allelica con altro campione ottenuto dal tampone orale raccolto nei confronti di persona identificata nel contesto di un separato procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.

L’ acquisizione degli atti da parte di questa Procura – richiesti alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catanzaro – consentiva di accertare che quest’ ultimo campione era stato estratto a PIETROLUNGO Umberto, persona nata a Cetraro il 20 marzo 1966.

La coincidenza dei profili, accertata dalla Polizia Scientifica, veniva affermata sulla base della migliore scienza ed esperienza genetica. Pertanto due soggetti originariamente ignoti il cui profilo genetico era stato acquisito, a distanza di più di trent’ anni, in diversi luoghi del territorio nazionale ed estratto da parte di sezioni specializzate in genetica forense di distinte forze di polizia – in realtà dovevano considerarsi un solo soggetto, ormai certo ed identificato.

L’ importante risultato investigativo portava a sviluppare ulteriormente gli altri elementi raccolti all’ epoca del fatto dalla polizia giudiziaria che, sia per le tecniche investigative del tempo sia per l’ assenza di un soggetto con cui effettuare le comparazioni, erano rimasti dei semplici dati non suscettibili, allo stato, di ulteriore approfondimento.

La Polizia Scientifica provvedeva pertanto a riesaminare le tracce papillari all’ epoca ritrovate ed esaltate sul silenziatore della pistola contrassegnata come “reperto B”, l’ arma peraltro che aveva esploso i colpi che attinsero il FIORETTO. Le impronte papillari in questione — poste in comparazione con altre tracce presenti nel database nazionale APFIS — dimostravano di possedere venti minuzie in comune con le impronte digitali prelevate al PIETROLUNGO in occasione del fermo di polizia effettuato in seguito ad una rapina consumata in Genova il 26 ottobre 1991, ben oltre la quantità minima considerata come sufficiente a garantire l’ identificazione del soggetto portatore (sedici minuzie, secondo la costante giurisprudenza di legittimità).

Ed ancora, l’ acquisizione dei cartellini fotosegnaletici del PIETROLUNGO – rilievi eseguiti il 15 dicembre 1991 e il 3 agosto 2022, a distanza di oltre trent’ anni – consentiva di evidenziare quei tratti somatici, chiari ed oggettivamente percebili, che erano rimasti impressi – e riferiti nell’ immediatezza alla polizia giudiziaria – da parte delle persone che, all’ epoca, avevano avuto modo di guardare in viso i due uomini che per lungo tempo avevano stazionato nella giornata del 25 febbraio 1991 nei pressi dell’ abitazione delle vittime.

Le ulteriori indagini – delegate alla Squadra Mobile della Questura di Vicenza consentivano di acquisire altri elementi utili a corroborare il quadro accusatorio, evidenziando anzitutto la stabile presenza del PIETROLUNGO nei primi anni novanta nel nord Italia – in Liguria e Lombardia – ed i rapporti intrattenuti anche con esponenti del sodalizio mafioso che faceva riferimento a Francesco “Franco” MUTO, dominante nel centro di Cetraro e nelle aree limitrofe della Calabria tirrenica.

Il PIETROLUNGO – persona che dal 1982 al 2010 ha avuto la residenza anagrafica in provincia di Genova, a Cogoleto – nell’ anno 1991, lo stesso del duplice omicidio in Vicenza, il giorno 12 luglio era stato controllato in Milano unitamente a due esponenti del clan MUTO, uno dei quali ad esso legato da vincolo di parentela. Nell’ occasione veniva denunciato unitamente ad altra persona per il porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere (spray narcotizzante) e di proiettili dello stesso calibro -7,65 – di quelli rinvenuti a Vicenza il 25 febbraio. Il 15 dicembre 1991 il PIETROLUNGO veniva sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per i delitti di sequestro di persona e rapina a mano armata consumati il 26 ottobre 1991 in Genova ai danni di un gioielliere. Pochi giorni prima della rapina, il 22 ottobre 2021, era stato controllato in Gorgonzola da una pattuglia dei Carabinieri in compagnia di due uomini originari di Cetraro, entrambi portatori di precedenti penali, uno dei quali in concorso con il PIETROLUNGO anche per il sequestro di persona e la rapina commessi a Genova il 26 ottobre 1991. Il collegamento del PIETROLUNGO con l’ area milanese è coerente peraltro con la provenienza territoriale dell’ autovettura Alfa Romeo 75 vista ripetutamente transitare nelle vicinanze dell’ abitazione dei coniugi FIORETTO-BEGNOZZI il giorno dell’ omicidio. L’ autovettura veniva con certezza identificata, attraverso il controllo incrociato della banca dati del P.R.A. e di quella della casa costruttrice, nel mezzo targato MI98179Y oggetto di furto che sarebbe stato commesso in Milano il 18 febbraio 1991, sebbene la denuncia era stata presentata solo il 26 febbraio 1991, il giorno successivo il fatto di sangue, da parte di persona ad oggi deceduta risultata un mero prestanome (persona nullatenente, adusa all’ alcool e intestataria di otto autovetture per le quali erano state presentate altrettante denunce di furto).

L’ ordinanza cautelare è stata notificata al PIETROLUNGO nella Casa Circondariale di Cosenza, dove trovasi ristretto. Nella giornata di domani il G.I.P. del Tribunale di Vicenza procederà all’ interrogatorio di garanzia.

*In osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 si rappresenta che il procedimento penale è in fase di indagine preliminare e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda di seguito riferita sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Il Procuratore della Repubblica (Lino Giorgio Bruno)

Comunicato Stampa dell’11 giugno 2024

Fonte: Procura della Repubblica di Vicenza