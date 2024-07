Polizia locale di Vicenza ferma e sequestra veicolo con targa contraffatta

Nei giorni scorsi l’unità stradale del comando di Polizia locale di Vicenza ha fermato un autocarro con targa contraffatta. L’operazione è scattata a seguito di diverse segnalazioni arrivate dai cittadini al comando e pubblicate anche nei social relative ad un furgone bianco che circolava con una targa non regolamentare.

Indagini e appostamenti della Polizia locale di Vicenza

Le indagini, durate alcune settimane, si sono svolte controllando i transiti immortalati dal targa system e con appostamenti in luoghi precisi. Il veicolo è stato quindi individuato nella zona di viale San Lazzaro, in sosta dietro al parcheggio di un supermercato. Nel corso di un appostamento sono stati visti alcuni individui armeggiare proprio vicino alle targhe. È scattato quindi l’intervento della pattuglia: il veicolo aveva la targa montata in modo corretto ma risultava tagliata in tre pezzi così da consentirne lo scambio di lettere e numeri.

Veicolo sequestrato e sanzione al proprietario dell’autocarro

Il veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo per tre mesi e il proprietario sanzionato con 2.046 euro. È in corso l’identificazione del conducente che comporterà la denuncia penale, il sequestro della targa e la confisca del veicolo.

Vicenza, domenica 14 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza