Polizia Locale Cassola e Mussolente: operazione antidroga

Il cane antidroga Max della Polizia Locale in azione tra Cassola e Mussolente. Trovato un quantitativo di hashish in possesso di uno dei venti giovani sottoposti a controllo

Grazie anche all’infallibile fiuto del cane Max, si è chiusa con successo, nei giorni scorsi tra Cassola e Mussolente un’operazione straordinaria contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Un’attività promossa dal servizio associato di Polizia Locale dei due Comuni in collaborazione con l’unità cinofila della PL dell’Unione Montana Bassanese.

Gli agenti, coordinati dal comandante Massimo Munari e supportati dalla pattuglia bassanese, hanno passato in rassegna i parchi del territorio di entrambe le municipalità e i luoghi in cui, da accertamenti d’ufficio, si sospettava potessero verificarsi «situazioni di spaccio o di consumo di droghe». In totale sono stati sottoposti a controllo una ventina di giovani, quasi tutti minori, che stazionavano all’interno di una delle aree verdi cassolesi.

«Uno dei ragazzi – precisa il referente della Polizia locale – è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, che è stato prontamente sequestrato». A fiutare la presenza della sostanza è stato proprio Max, il cane antidroga della PL dell’Unione Montana. Il giovane, minorenne, è stato segnalato come assuntore alla Prefettura di Vicenza per l’applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti”.

Le verifiche sono proseguite per l’intero pomeriggio e hanno visto impegnati 5 agenti del comando cassolese, oltre alla pattuglia di rinforzo dell’Unione montana.

L’IMPEGNO SUL FRONTE DELLA SICUREZZA

«E’ la prima volta che nell’area di nostra competenza viene svolto un servizio con il supporto di un’unità cinofila – sottolinea Munari -. Visti i buoni risultati, siamo intenzionati a riproporre operazioni di questo tipo con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di microcriminalità. Fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droghe soprattutto fra i giovanissimi, così da tutelare la sicurezza dei luoghi frequentati da bambini e famiglie».

Ellena Bontorin

Commenta la neoeletta sindaca di Mussolente, Ellena Bontorin: «Questa operazione fa seguito ad un’altra condotta ad aprile dai Carabinieri a Mussolente che ha portato alla denuncia e all’arresto di un ragazzo che faceva uso di stupefacenti con l’aggravante della detenzione illecita di sostanze stupefacenti e che ora si trova agli arresti domiciliari. Questo evidenzia come i nostri territori necessitino – non solo di azioni di sensibilizzazione e prevenzione – ma anche di essere costantemente attenzionati sia attraverso le segnalazioni da parte dei cittadini che con il monitoraggio attivo da parte delle Forze dell’Ordine.

Attività, quest’ultima, che, come Amministrazione, da anni portiamo avanti con la Polizia Locale cercando di monitorare questo tipo di avvenimenti, fiduciosi che, anche con il recente aiuto dell’Unità cinofila, riusciremo a portare a termine altre operazioni in tal senso».

Giannantonio Stangherlin

«Mi complimento con gli agenti della nostra Polizia Locale per l’ottimo lavoro svolto e per la capacità di creare sinergie con gli altri Comandi – aggiunge il nuovo sindaco di Cassola Giannantonio Stangherlin -. Questa Amministrazione intende porre massima attenzione al tema della sicurezza proseguendo con azioni come queste ma soprattutto continuando ad investire sull’educazione e su progetti volti a prevenire il disagio, le situazioni di marginalità sociale e la diffusione del consumo di sostanze tra i giovanissimi».

