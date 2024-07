Polizia di Stato arresta due rapinatori in un supermercato di Vicenza

Nella mattinata di ieri, in Viale Sant’Agostino, all’interno di un supermercato, gli Agenti Polizia di Stato della Questura di Vicenza hanno tratto in arresto B.P., 26enne, e S.K. 24enne, entrambi nigeriani e con precedenti per reati contro il patrimonio. Soggetti responsabili di una rapina impropria consumata intorno alle ore 10.00 del mattino.

Tentativo di furto e fuga

I due, dopo aver prelevato della merce esposta sugli scaffali, venivano notati dal direttore del supermercato il quale, dopo averli colti nell’atto di occultare la merce nei loro zaini, cercava di fermarli.

Entrambi, dopo averlo strattonato, riuscivano a sottrarsi al controllo del direttore dandosi alla fuga.

Cattura e arresto

In pochi istanti sopraggiungevano due equipaggi delle Volanti che, allertati dalla Sala Operativa, intercettavano a poca distanza i due sospetti. I ladri avevano ancora indosso gli zaini con la merce sottratta del valore circa 200 euro).

Entrambi i soggetti, dopo essere stati condotti presso gli Uffici di Polizia venivano identificati e fotosegnalati. E, al termine della redazione degli atti di Polizia Giudiziaria, venivano tratti in arresto. Oltre ad essere stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria dandone immediata comunicazione al Pubblico Ministero di turno che ne disponeva il trasferimento presso la Casa Circondariale di Vicenza.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente. E che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 19 luglio 2024

Fonte: Questura di Vicenza