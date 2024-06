Polfer di Vicenza arresta straniero per aggressione a bordo treno

Per i reati di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale viene arrestato dalla Polizia di Stato per aver aggredito gli agenti della Polfer di Vicenza

Alle 00:20 circa del 15.06.2024 la Polizia Ferroviaria interveniva per la segnalazione di uno straniero a bordo del treno EN 235. In arrivo in stazione a Vicenza al marciapiede del binario 2, che stava creando problemi al personale di servizio del convoglio.

Violenza a bordo del treno: straniero colpisce agente Polfer di Vicenza

All’arrivo del treno gli operatori salivano a bordo e notavano, all’interno di uno scompartimento la persona sdraiata e assopita nel sedile. Al tentativo di farlo scendere lo stesso immediatamente con fare oppositivo si rifiutava dicendo, “non ho niente, andate via”. Contestualmente con un calcio colpiva un agente urtandolo sul sedile di fronte. Il personale operante tentava di immobilizzarlo ma questi si dimenava fortemente, fino poi a lasciarsi cadere a terra addormentandosi improvvisamente. Permettendo quindi il suo spostamento giù dal treno di peso in quanto non accennava a svegliarsi.

Con l’ausilio poi degli operatori di due volanti intervenute, la persona accettava di entrare all’interno degli uffici della sezione Polfer di Vicenza per gli adempimenti del caso. All’interno degli uffici della sezione il soggetto dichiarava di essere un cittadino marocchino di 24 anni.

Calci e morsi agli agenti

Verso le ore 00:55 il personale delle volanti lasciava gli uffici della sezione uffici per un intervento urgente e di lì a poco la persona tentava di sfondare la porta dell’ufficio per assicurarsi la fuga. Gli operatori, tentavano di dissuaderlo verbalmente senza riuscirvi. I poliziotti tentavano quindi di bloccarlo ma in cambio ricevevano morsi, calci e gomitate. Solamente dopo un lungo intervento gli operatori riuscivano a bloccare il soggetto con l’uso delle manette di sicurezza e le fascette contenitive. In ausilio poi arrivava una pattuglia di carabinieri per il trasporto della persona presso il gabinetto di Polizia Scientifica per effettuare le operazioni necessarie all’attività di esatta identificazione.

Alle ore 02:55 vista la gravità dei fatti e la pericolosità del soggetto desunta anche dalle modalità di agire e dai precedenti di polizia, si traeva in arresto l’uomo. Arrestato per per i reati di resistenza e legioni aggravate a pubblico ufficiale.

Successivamente, veniva contattato il PM di turno, che dopo essere stato reso edotto dei fatti, disponeva che il soggetto venisse posto nelle celle di sicurezza della questura in attesa del rito direttissimo.

Straniero in carcere in attesa di condanna

I poliziotti per le lesioni patite necessitavano di cure mediche presso il locale nosocomio. Da dove venivano dimessi con prognosi rispettivamente di giorni 5 e giorni 7 salvo complicazioni.

Nella mattinata odierna l’arrestato veniva quindi condotto all’udienza di convalida davanti al giudice.

Il giudice dopo aver convalidato l’arresto vista la pericolosità del soggetto stabiliva l’obbligo di firma 3 volte alla settimana. Firma presso la polizia giudiziaria, e rilasciava il nulla osta alla sua espulsione da parte dell’autorità amministrativa. Il procedimento veniva poi rinviato per la definizione della condanna al’15 novembre.

*Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’ufficio procedente. E che per il principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe.

Comunicato stampa del 18 giugno 2024

Fonte: Polizia di Stato compartimento di Polizia Ferroviaria