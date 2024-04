Palestra di roccia Busatti: si stacca un masso, freeclimber si infortuna

Verso le 14.30 il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno è stato attivato per un freeclimber infortunatosi durante l’arrampicata di una via nella palestra di roccia Busatti.

Mentre stava scalando,

il quarantenne di Valdagno (VI) era stato infatti colpito al piede da un grosso blocco di roccia, che gli faceva da appiglio e che si era improvvisamente staccato dalla parete

L’uomo, che era riuscito a rimanere aggrappato, era stato calato a terra dai compagni che gli avevano prestato prima assistenza, sul posto anche due soccorritori.

Dato il probabile trauma, poiché non era in grado di rientrare autonomamente lungo il sentiero, altri 4 soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente.

Dopo averlo imbarellato, hanno calato per una quarantina di metri l’infortunato, per poi trasportarlo qualche altro centinaio di metri fino al parcheggio, dove attendeva l’ambulanza, con il personale sanitario che lo ha preso in carico.

Recoaro Terme (VI), 28 – 04 – 24

