Ospedale San Bortolo: uomo lamenta complotto satanico e pretende visita

Ospedale San Bortolo di Vicenza: va in ospedale lamentando presunti complotti

Interviene la Polizia di Stato

Verso le ore 14.30 di ieri, un equipaggio in servizio di Volante della Questura di Vicenza è intervenuto presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era stata segnalata la presenza di una persona che arrecava disturbo ai medici ed ai sanitari, pretendendo di essere visitato con urgenza, lamentando – con atteggiamento particolarmente agitato e con tono di voce concitato ed aggressivo – di essere vittima di un complotto ordito nei sui confronti da presunti satanisti, in conseguenza del quale avvertiva un forte stato di agitazione e dolori in varie parti del corpo.

Gli Agenti della Polizia di Stato cercavano di calmarlo, facendolo ragionare sulla presenza o meno di un’effettiva minaccia nei suoi confronti. Ma la persona accusava gli stessi Poliziotti di essere emissari di forze oscure che cercano di fargli del male. Nel frangente, per difendersi, attivava la telecamera del proprio smartphone per documentare i presunti abusi cui lamentava di essere sottoposto.

Vista l’impossibilità di stabilire una comunicazione efficace, l’uomo veniva visitato da alcuni specialisti. Questi però ritenevano di non ricoverarlo ne’ di sottoporlo a particolari interventi sanitari.

Lo stesso pertanto, cittadino di origine serba residente in provincia, soddisfatto di essere stato visitato da un medico, si allontanava con tranquillità dall’ospedale, senza dar luogo ad altri rilievi.

Comunicato Stampa del 9 maggio 2024

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa