Noventa Vicentina: Foglio di Via per 4 anni a truffatore di anziani

Il Questore emette un Foglio di Via Obbligatorio per 4 anni da Noventa Vicentina

Il caso aveva avuto un certo risalto mediatico sulla stampa locale: il 25 giugno scorso, i Carabinieri avevano arrestato D.V.G., casertano del 1999, che si era introdotto nell’abitazione di un’anziana signora a Noventa Vicentina (VI) per truffarla, commettendo tale deplorevole reato per giunta accompagnato da un minorenne.

Il Questore della provincia di Vicenza, ricevuti gli atti e verificata l’indubbia pericolosità sociale del truffatore – che annovera numerosi altri precedenti penali e/o di Polizia per rati contro il patrimonio, la persona ed in tema di stupefacenti – constatato il particolare allarme sociale della vicenda, ha emesso nei confronti dello stesso la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Noventa Vicentina, con divieto di farmi ritorno per anni 4 (quattro).

Sanzioni per chi viola il Foglio di Via

Se ritornerà a Noventa Vicentina, gli sarà applicata la sanzione della reclusione da sei a diciotto mesi, con la multa fino a diecimila euro, come previsto dall’art. 76 comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche.

Comunicato Stampa di sabato 29 giugno 2024

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa