Motta di Costabissara: “Codice Rosso”, arrestata una persona

Carabinieri di Dueville arrestano una persona per violazione del divieto di avvicinamento – Motta di Costabissara: “Codice Rosso”.

C.Y., 22enne, cittadino italiano, da diverso tempo intrattiene una relazione turbolenta con la compagna M.J, 22enne, italiana.

Verso la fine del mese di giugno u.s., al termine dell’ennesimo litigio per futili motivi C.Y. malmenava la sua compagna producendole delle lesioni personali, per le quali la stessa proponeva querela presso il Comando Carabinieri di Dueville.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, condividendo le ipotesi investigative dei militari operanti, richiedeva misura cautelare al GIP il quale emetteva ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla P.O. e l’obbligo di presentazione due volte al giorno in caserma.

L’uomo,

oltre a non rispettare la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato trovato, nella mattinata del 22.07.2024, dai Carabinieri della Tenenza di Dueville all’interno di un parco pubblico di Costabissara unitamente alla persona offesa.

C.Y. veniva tratto in arresto dai Carabinieri e trattenuto nella camera di sicurezza tutta la notte. Durante la mattinata del 23, con rito direttissimo, il Tribunale Penale di Vicenza convalidava l’arresto. Disponendo l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria del luogo di residenza. Con il divieto di avvicinamento alla compagna maltrattata.

Motta di Costabissara

COMUNICATO STAMPA DEL 23.07.2024

Comando Legione Carabinieri “Veneto”

Tenenza di Dueville

