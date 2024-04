Montecchio Maggiore: criminalità, irregolarità e decoro urbano nel mirino

Controlli interforze a Montecchio Maggiore

Nel corso della giornata di ieri, sono stati attuati specifici controlli interforze a Montecchio Maggiore (VI). Controlli effettuati da parte della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale con la finalità di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, la presenza irregolare di stranieri sul territorio ed il degrado urbano.

Montecchio Maggiore: le zone controllate

Le zone controllate: Via Mascagni, Via Fogazzaro, Via Trieste, Via Volta.

La Polizia Stradale ha attuato dei posti di controllo nei pressi del casello autostradale. Mentre la Polizia Ferroviaria ha controllato gli scali ferroviari più prossimi a Montecchio Maggiore.

La posizione di soggiorno di talune delle persone controllate è stata esaminata dagli specialisti dell’Ufficio Immigrazione.

I risultati dell’attività:

Identificate/controllate 110 persone, di cui 42 stranieri e 29 con precedenti penali e/o di Polizia. Controllati inoltre 16 veicoli e 7 tra esercizi pubblici/bar e sale scommesse.

L’attività è stata disposta in seguito ad una specifica riunione tenutasi in Prefettura, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia.

Fonte: Questura di Vicenza Ufficio Stampa

Comunicato Stampa del 4 aprile 2024