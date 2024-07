Montecchio Maggiore: auto sul cordolo di cemento della ciclopedonale

Alle 7.30 circa di oggi, lunedì 1° luglio 2024, la Polizia Locale dei Castelli è intervenuta all’incrocio semaforico tra via Callesella e via del Lavoro a Montecchio Maggiore per un’incidente tra due auto.

Lo scontro

Per cause in corso d’accertamento, è avvenuto tra una Nissan Juke condotta da un 66enne residente a Vicenza, che stava percorrendo via del Lavoro con direzione zona industriale, e una Fiat Punto guidata da una montecchiana di 44 anni, che stava procedendo su via Callesella verso sud.

In quel momento il semaforo era in funzione in modalità lampeggiante a causa della presenza di un cantiere per interventi ai sottoservizi. Dopo l’impatto la Fiat ha compiuto una rotazione di 180 gradi, fermandosi sopra il cordolo di cemento che separa la pista ciclopedonale dalla carreggiata carrabile.

Nessun ferito e lievi rallentamenti al traffico durante le operazioni di rimozione dei due veicoli effettuate dal soccorso stradale. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi del sinistro e regolato la viabilità. L’intervento si è concluso poco prima delle 9.

Marco Billo Marchio e Divisione di Bericaeditrice Srl

www.hassel.it

Comando di Polizia Locale dei Castelli

Servizio Convenzionato tra i Comuni di Montecchio Maggiore e Brendola

Il Comando di Polizia Locale si occupa di Polizia Amministrativa, è strumento di Polizia Giudiziaria ed ausiliario di Pubblica Sicurezza; si orienta prevalentemente alle funzioni di Polizia Stradale, alle infrazioni al Codice della Strada ed all’Infortunistica Stradale, ma anche alle incombenze connesse alla Polizia Commerciale, Edilizia, Ambientale ed Ecologica, Sanitaria, Rurale ed al rispetto dei Regolamenti comunali.

Orari di apertura:

lunedì dalle ore 08:30 alle 12:30

mercoledì dalle ore 13:30 alle 18:45

venerdì dalle ore 08:30 alle 12:30

Per emergenze tel. 0444699437

I Sigg. Periti assicurativi saranno ricevuti previo appuntamento telefonico con l’ufficio infortunistica (tel. 0444699437)

Fuori orario solo su appuntamento

Informazioni e contatti:

Comandante: Commissario Alessandro Rigolon

Dirigente: dott. Roberto Borghero

e-mail: info@polizialocaledeicastelli.it

Il Comandante riceve su appuntamento.

Dove siamo:

Piazza San Paolo, 3 – Montecchio Maggiore (VI)

Fonte dal sito: https://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/it/page/polizia-locale-nuovo